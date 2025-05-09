Ткаченко раздул штат военной администрации и угрожает работникам мэрии, - глава аппарата КГГА

Начальник военной администрации Киева Тимур Ткаченко увеличил количество своих заместителей и ввел в штатное расписание КГВА неограниченное количество советников. При этом он угрожает уголовной ответственностью работникам Киевской городской государственной администрации, если они откажутся выполнять его указания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

"Странную "сенсацию" обнародовал сегодня начальник КГВА - относительно утверждения структуры военной администрации. "Новая структура" отличается от предыдущих, только увеличением количества заместителей начальника и неограниченным количеством советников. Теперь у начальника КГВА два первых заместителя и три заместителя", - написал Дмитрий Загуменный.

Он также прокомментировал угрозы со стороны руководителя КГГА Ткаченко в адрес работникам исполнительной власти столицы

"Не новы угрозы начальника КГГА относительно обращений в правоохранительные органы и предупреждения о том, что любой работник исполнительного органа городского совета будет нести уголовную ответственность, если не будет выполнять волю военной администрации. Как это работает, городская власть на себе ощущает давно - постоянные обыски, допросы, слежка, публичная дискредитация. Это не новые инструменты в борьбе с местным самоуправлением. И не европейские, не демократические принципы. Поздравляем начальника КМВА с Днем Европы", - написал Загуменный.

Ранее стало известно, что руководитель военной администрации столицы Тимур Ткаченко обнародовал в своем Telegram-канале информацию о новой структуре КГГА, которая составляет более 2800 человек и включает в том числе структуру исполкома Киевсовета. При этом Ткаченко написал, что в случае невыполнения его поручений он лично будет обращаться к силовикам.

Также сообщалось, что по инициативе руководителя КГГА Тимура Ткаченко для жителей более 6 тысяч многоквартирных домов столицы тариф за содержание домов (квартплата) увеличился более чем в два раза.