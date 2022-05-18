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Ткаченко закликав цивілізовано вирішити питання роботи окремих телеведучих телемарафону

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Середа 18 травня 2022 12:48
Ткаченко закликав цивілізовано вирішити питання роботи окремих телеведучих телемарафону Фото: міністр Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав цивілізовано вирішувати питання роботи в ефірі "Єдиних новин" окремих телеведучих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра.

"Стосовно взагалі цієї ситуації. Ну, дивіться: ця ініціатива виникла на третій місяць війни. Перший місяць, коли нам потрібно було "тримати стрій", всі прекрасно розуміли, що важливо, аби ми представляли в телемарафоні якусь єдину позицію. Тому, для того, щоб це було цивілізовано - є Комісія з журналістської етики, є інші інституції, які б могли професійно розібрати кожен кейс і висловити свою позицію. А так це, на мій погляд, виглядає, як кампанія з шельмування", - заявив міністр.

За словами Ткаченка, керівництво міністерства проводило обговорення з особами, відповідальними за телеефір "Єдиних новин" стосовно роботи ведучих. Ведучі публічно оголосили про свою відданість незалежності Україні та засудили російську військову агресію.

Нагадаємо, 12 травня ряд активістів звернулися до президента Володимира Зеленського та міністра Ткаченка із закликом відсторонити від ефіру всеукраїнського телемарафону ведучих, які раніше працювали на телеканалах з орбіти Медведчука.

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Олександр Ткаченко
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