Тень в подакцизных товарах: сколько теряет государство на схемах и что с этим делать

О реальном положении дел с налогообложением подакцизных товаров в Украине – топлива, табака и алкоголя, о том, почему власти никак не поборют теневой рынок, а также о том, что делать для минимизации "серых" схем – в колонке координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана.

В последнее время обсуждаются предложения Минфина относительно повышения налогов, включая НДС и военный сбор. Вместе с тем от схем по уклонению от уплаты налогов государство теряет ежегодно 300 млрд гривен. Только из-за "серых" схем в подакцизных отраслях государство теряет около 40 млрд гривен в год.

Согласно недавним расчетам специалистов аналитических центров, в 2023 году и 1 квартале 2024 года наблюдались разнонаправленные тренды по динамике теневой доли на рынке подакцизных товаров, которые традиционно многие годы наносили наибольшие потери госбюджету среди других товаров.

Теневая доля в нефтегазовой отрасли имела тенденцию к снижению с 30% в 2020 году до 13% в 2023 году, однако в 1 квартале 2024 года вновь выросла до 18%. В табачной отрасли наблюдается рост тени с 6% в 2020 году до 19% по итогам 2023 года. В алкогольной продукции теневая доля в последние годы демонстрировала нисходящий тренд, в 2023 году снизившись до 38%, но в 1 квартале 2024 года вновь возросла до 41%.

Что происходит на рынке подакцизной продукции, почему наблюдаются постоянные изменения трендов?

Рынок топлива

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, производимого и импортируемого в Украину, были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины по сравнению с оценкой общего потребления топлива на основе оценки среднего пробега транспортных средств.

Также для оценки динамики легальных продаж за 2021-2023 годы были использованы данные ГНС по розничной продаже топлива. В качестве прокси для изменений реального потребления были использованы данные о количестве заключенных договоров ОСАГО, опубликованные МТСБУ.

Согласно расчетным данным, в 2023 году потери бюджетов от неуплаты налогов на топливо ("черные" продажи + минимизация налогов сетями) составили 9-10 млрд гривен в год.

Источник данных: расчеты специалистов Экономической экспертной платформы

На рынке топлива происходит постоянная борьба правоохранительных и проверяющих органов со "схемами" минимизации налогов, много лет она продолжается с переменными успехами. В течение 2023 года успешно работала Временная следственная комиссия по вопросам экономической безопасности, внесшая значительный вклад в уменьшение тени на рынке топлива. По итогам заседаний ВСК были внесены изменения в ряд законов, даны поручения БЭБ, Полиции, ГНС, начато проведение ежеквартального мониторинга налоговой нагрузки на производителей подакцизной продукции.

В 2024 году Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики активно взялся за минимизацию схем в подакцизке, последние несколько месяцев значительно активизировалась работа проверяющих и правоохранительных органов, что усложнило работу "серых" и "черных" схем - и объемы белых продаж начали расти в марте-мае, соответственно, стала уменьшаться теневая доля.

Табачная продукция

Для определения уровня тени и динамики в табачной отрасли была использована методология, которую специалисты международной организации Healthy Initiatives успешно применяют при оценке тени в разных странах мира, - сопоставление легальных продаж табачных изделий по годам и количеству курильщиков в соответствии с соцопросами.

Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии в 2023 году, 22,2% взрослого населения являются нынешними курильщиками сигарет. Наиболее употребляемым табачным изделием остаются сигареты (83% потребителей всех табачных изделий). Распространенность употребления новейших табачных и никотиновых изделий сравнительно низкая: электронные сигареты (3,3%), ТВЭН (3,0%) и кальян (2,6%).

Оценка теневой доли на рынке сигарет через сопоставление выручки и потребления дает результат в 19% тени в среднем по году (с аномальным показателем в 23,5% тени в 4 квартале 2023 года).

Убытки бюджетов от неуплаты налогов с табачной продукции составили 18-20 млрд в 2023 году.

Источник данных: расчеты специалистов Экономической экспертной платформы

В первом квартале 2024 года, по данным исследовательской компании Kantar, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 19,1%. Уменьшилась как доля поддельной продукции (до 8,7%), так и доля продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта, но нелегально продающейся в Украине (до 9,2%).

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются шесть областей Украины, где реализуется 67% продукции: Днепропетровская - 18%, Одесская - 13%, Киев и Киевская область - 11%, Харьковская - 10%, Хмельницкая - 8%, Львовская - 6%.

Как и в ситуации с топливом, рынку табачных изделий уделяет особое внимание комитет ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике и ВСК по вопросам экономической безопасности. По итогам рассмотрения схем в табачной отрасли был разработан ряд важных изменений в законодательство и предоставлены соответствующие поручения правоохранительным и проверяющим органам. В настоящее время удалось удержать уровень тени в пределах 20%, однако существенного уменьшения тени достичь пока не удалось.

Алкогольные изделия

Для определения уровня тени и динамики на рынке алкогольной продукции были использованы данные ВОЗ, данные поступлений налогов по годам и уровень употребления алкоголя населением.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в последние годы уровень легального потребления алкоголя в Украине находился в диапазоне 5,13 – 6,04 литров в год.

Общий уровень потребления алкогольных напитков в 1 квартале 2024 года в соответствии с расчетами оценивается на уровне 8,82 литра чистого этилового спирта на одного человека. Соответственно, уровень теневого потребления – на уровне 3,65 литра (соответствует 41% рынка). Это наносит ущерб бюджету в среднем 7-8 млрд грн в год.

Сопоставление сумм акцизного налога с алкогольной продукции (производимой и импортированной) по годам отражает провал поступлений в 2022 году и восстановление поступлений в 2023 году.

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 млн грн 13 926,65 14 135,43 15 096,99 16 321,03 14 210,01 16 428,53

Источник данных: расчеты специалистов Экономической экспертной платформы

Почему контролирующие органы не могут побороть схемы

Несмотря на усилия профильного комитета ВРУ, ВСК по экономической безопасности, доля тени в подакцизке и соответственно потери госбюджета все еще остаются значительными - 37-40 млрд грн в 2023 году.

В подакцизных отраслях много лет обязательны РРО и товарный учет. Однако, как свидетельствуют цифры тени в динамике, объемы схем не зависят от этих факторов.

В этих отраслях, как и в ряде других, широко распространена торговля без документов ООО или ФЛП, через Интернет или в небольших торговых точках в городах и поселках, торговля в полулегальных торговых точках с выдачей псевдо-чеков или без выдачи чеков вообще. Изготовление продукции без уплаты налогов также происходит на "подпольных" производствах без документов или на полулегальных производствах в "третью смену".

Так что разные дополнительные усложнения администрирования для предпринимателей лишь увеличивают стоимость ведения "белого" бизнеса и не вредят "серым схемам".

К настоящему времени по качеству государственного управления Украина, к сожалению, значительно отличается даже от наименее развитых стран Европы.

Что необходимо сделать для минимизации схем

Для преодоления схем по минимизации налогов требуется ключевое системное изменение, о чем свидетельствует удачная практика стран ЕС - увеличение эффективности работы проверяющих и контролирующих органов, минимизация коррупции в них, реформирование судебной системы, построение инклюзивных институций.

Крайне важна полная перезагрузка наиболее коррупционных органов в стране - государственной Таможенной и Налоговой службы, а также Бюро экономической безопасности - с избранием руководителей органов на прозрачных конкурсах с решающим голосом международных экспертов, переаттестация всех кадров, установление качественных КРІ для них.

К сожалению, этих значительных изменений нет в стратегических планах Кабинета министров. Наработанная Минфином Нацстратегия доходов не содержит действенных мер минимизации серых схем, в то же время содержит предложения, которые могут существенно навредить законопослушному бизнесу. В частности, речь идет о предоставлении доступа ГНС к банковской тайне, предоставлении полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их, о существенном сужении упрощенной системы налогообложения и т.д. Относительно необходимости пересмотра Нацстратегии даже была зарегистрирована электронная петиция, которая на днях набрала 25 тыс. голосов и должна быть рассмотрена Кабмином в 30-тидневный срок.

Министерство финансов пытается предусмотреть современные европейские инструменты и практики, не имея главного – европейского верховенства права, европейского качества госуправления, европейского низкого уровня коррупции в госорганах. Украина нуждается в создании качественных инклюзивных институций, искоренении практики презумпции вины в налоговом и таможенном администрировании, что создаст комфортную среду для быстрого восстановления экономики без проверок, коррупции и вмешательства.

Надеемся, что представители власти учтут предложения экспертов и внесут соответствующие изменения в законодательство для усиления качества институтов. Это даст значительные дополнительные поступления в госбюджет, необходимые для усиления обороны страны.