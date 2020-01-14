Тимошенко: закон про розпродаж землі треба зняти з розгляду

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко закликає депутатів не виносити на розгляд закон про землю до проведення всеукраїнського референдуму

Верховна Рада України мусить дослухатися до вимог українського суспільства та повернутися до розгляду земельного закону за процедурою, вказаною в Меморандумі, та не вносити закон у сесійну залу до проведення референдуму. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради.

"Ми вимагаємо, щоб керівництво Верховної Ради та комітетів заслухали аграріїв. Потрібно зібрати нараду лідерів фракцій і примусити аграрний комітет повернутися до виконання Меморандуму і, крім того, до обговорення та проведення всеукраїнського референдуму, зняти закон про продаж землі з розгляду. Я вірю, що парламент на це здатний", – наголосила Тимошенко.

Голова партії "Батьківщини" нагадала, що напередодні Нового року лідери фракцій підтримали Меморандум, де чітко зазначено правовий режим розгляду закону про продаж землі. Втім, заїї словами, аграрний комітет знехтував домовленостями керівництва парламенту та за вказівкою президента, в порушення регламенту, протягнув документ до другого читання.

"Поки фракції та парламент пішли працювати в комітетах і регіонах, аграрний комітет просто перекреслив цей Меморандум. Вони всупереч волі парламенту кількома голосуваннями в комітеті прийняли до другого читання закон про розпродаж землі. Чи існує після цього в нашій країні парламентаризм і що означає рішення всіх фракцій, якщо один пан Сольський зміг перекреслити все це і прийняти свавільне рішення?" – обурилася Тимошенко.

Політик зауважила, що сьогодні тисячі українських аграріїв вийшли на протести, щоб не допустити варварського розпродажу української землі та змусити владу врешті почути людей.

"Сьогодні фермери та аграрії перекрили центральні автомагістралі. Те, що їх в цьому залі не чують, не бачать та не розуміють, – означає, що суспільство залишилося за межами цього залу. Зараз тисячі людей вийшли на протести, бо вони знають, що за умови ухвалення закону про розпродаж землі, у них шансу жити та працювати на нашій землі не існує", – резюмувала Тимошенко.