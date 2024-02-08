Тимошенко призывает разработать мотивационный закон о мобилизации

Принятый Верховной радой в первом чтении новый закон о мобилизации должен быть доработан. В нынешнем виде он носит репрессивный характер и не поможет улучшить ситуацию с обороной государства.

"Нет никаких сомнений в том, что мобилизация нужна - нам нужно защищать свою родную страну. Но... нам внесли репрессивный, антиконституционный закон, который разбалансирует общество и не даст никакой силы фронту", - подчеркнула Тимошенко.

В то же время, закон о мобилизации, по его мнению, должен мотивировать человека защищать свою страну, а не заставлять к этому силой.

"Те военные, которые сегодня мотивированно, профессионально, преданно защищают Украину, должны заменить такие же мотивированные, профессиональные, преданные люди, которые придут и будут способны защищать наше государство, а не случайные люди, которых схватили на улице, которых бросают на передовую почти неподготовленными" ", - подчеркнула она.

Тимошенко также считает неправильным введение обязательной выслуги для мобилизованных в 36 месяцев вместо 18-ти, электронных повесток, ограничения прав нарушающих новые нормы и расширения категорий лиц, подлежащих призыву.

Как можно было внести закон, в котором предусмотрены принудительные электронные кабинеты, когда у половины людей нет гаджетов? Как можно было ввести систему насилия от блокирования счетов в тюрьму? родителей, матерей бросать на фронт, если второй отец не отказался от ребенка официально? Нельзя сегодня поддерживать такой закон", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" предлагает парламенту собрать рабочую группу и разработать "нормальный, мотивационный" закон, который будет, прежде всего, справедливым.

"Этот закон против военных, именно поэтому, что на передовую не смогут попасть как раз силовики, которым этим законом предоставляют бронь или отсрочку… И, кроме того, этот закон начинает террор против украинцев… Поэтому я настаиваю на том, чтобы была создана специальная рабочая группа из всех фракций… чтобы снять в этом законе после первого чтения все то, что для Украины неприемлемо, привести его в такое состояние, чтобы Украине за него не было стыдно и чтобы он не был калькой из того же закона, который враги приняли на своей территории", - подчеркнула она.