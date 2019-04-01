Тимошенко задекларувала 899 тис. гривень доходу

Фото: Юлія Тимошенко (rada.gov.ua)

На банківському рахунку у Тимошенко зберігається 668 тис. 800 гривень

Лідер партії "Батьківщина", кандидат в президенти України Юлія Тимошенко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 899 тис. 800 гривень. Відповідні дані наведено в її електронної декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій.

В 2018 році лідер "Батьківщини" задекларувала 899 тис. 800 гривень доходу, а її чоловік у минулому році отримав 6,9 млн гривень доходу. На банківському рахунку у Тимошенко 668 тис. 800 гривень і ще 290 тис. гривень готівкою. У чоловіка Тимошенко в минулому році було 232 тис. гривень на банківському рахунку, готівкою - 199 тис. євро, 540 тис. гривень і ще 420 тис. доларів.

Її чоловік Олександр Тимошенко задекларував корпоративні права, власність на компанію Prostor Ou, зареєстровану в Естонії.

При цьому згідно з даними декларації, Тимошенко досі не має власного нерухомого майна, а продовжує орендувати у двоюрідної сестри будинок площею 588 кв. м у селі Козин під Києвом і дві земельні ділянки загальною площею 3362 кв. м. Крім того, Тимошенко в Козині орендує у рідної тітки ділянку.

Депутат також задекларувала наручний годинник Vacheron Constantin, сережки Mikimoto і Chanel, кільце Van Dinh, сережки Cartier, підвіску Chopard та інші коштовності.

Нагадаємо, Тимошенко в 2017 році отримала 225 тис. гривень заробітної плати за роботу народним депутатом.