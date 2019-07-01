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Тимошенко: вибори в ОТГ засвідчили лідерство "Батьківщини" серед партій

Новини » Політика    01.07.2019 - 14:59
Тимошенко: вибори в ОТГ засвідчили лідерство "Батьківщини" серед партій
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила про перемогу "Батьківщини" на виборах у 66 ОТГ

"Батьківщина" здобула перемогу на чергових виборах в 66 ОТГ, які відбулися 30 червня, з результатом 41%. Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко на брифінгу за підсумками Погоджувальної ради голів депутатських фракцій та комітетів, передає РБК-Україна.

"Якщо взяти відсотки від усіх кандидатів від існуючих партій, то "Батьківщина" отримала 41%. БПП – 5 місце з результатом 5%. От вам приклад, чого вартий Порошенко, коли нема адмінресурсу. От реальна картина, коли не фальшували, не підкидали, не підкуповували та не пригнічували адмінресурсом", – наголосила вона.

Політик подякувала всій команді "Батьківщина" та людям за підтримку: "Кланова система має все – канали телебачення, фінанси, владу, адмінресурс. Ця система сильна, але ми не здаємося. Ми продовжуємо нашу боротьбу! Я вірю, що в країні все буде добре".

Тимошенко нагадала, що за даними опитування, яке проводило МЦПД, "Батьківщина" очолила топ-20 ефективних та активних партій України. Під час аналізу партій до уваги брали 4 ключових індекси: електоральна активність, електоральна ефективність, формування програмно-проблемних активностей, а також інформаційна активність.

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