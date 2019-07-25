Тимошенко зустрілася з Волкером

Фото зустрічі (ba.org.ua)

Тимошенко і Волкер обговорили ситуацію в Україні і результати виборів

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема, результати проведення дострокових парламентських виборів, можливості для проведення реформ, насамперед, боротьбу з корупцією, а також питання двостороннього співробітництва між США та Україною.

Тимошенко детально поінформувала Волкера про запропонований "Батьківщиною" план з реформування країни – 8 законопроектів за 100 годин.

Зокрема, ухвалення законопроектів щодо деофшоризації, які, на думку Тимошенко, дозволять Україні отримати кошти для розвитку, знищити тіньову економіку та корупцію, ухвалення нового Податкового кодексу як ключового заходу для зменшення тиску на малий та середній бізнес та стимулювання економічного росту та закону про відсутність терміну давнини злочинів за наживу на війні.

Йшлося також про військову агресію Росії на Сході нашої держави, можливі шляхи закінчення війни та встановлення миру на Донбасі

У зв’язку з цим Тимошенко подякувала США за допомогу Україні та закликала демократичний світ до активізації зусиль для якнайшвидшого вирішення конфлікту на Донбасі.

Лідер "Батьківщини" також наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні.

"Я дякую за всі ваші зусилля зі встановлення миру в нашій державі. Ми це дуже високо цінуємо. Тільки разом ми зможемо подолати російську агресію", – сказала Тимошенко.

Зі свого боку Волкер запевнив у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, наголосивши, що США і надалі докладатимуть зусиль для встановлення миру на Сході держави.

У зустрічі також брали участь тимчасово повірений у справах США в Україні, посол Вільям Тейлор та заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.