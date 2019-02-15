Тимошенко зустрілася з президентом Естонії

Фото: Юлія Тимошенко та Керсті Кальюлайд (ba.org.ua)

Тимошенко бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки

В рамках участі у заходах Мюнхенської безпекової конференції сьогодні, 15 лютого, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Тимошенко подякувала Керсті Кальюлайд за підтримку та допомогу України у ці складні часи.

"Ви стали першим лідером держави, який відвідав зону конфлікту на Донбасі. Ви називаєте війну війною і не залишаєте нас один на один із країною-агресором - Росією. Ми щиро вдячні за все, що ви робите для нас, за вашу особливу допомогу", - наголосила Тимошенко.

Зі свого боку президент Естонії зазначила: "Ми розуміємо, що війна на Сході України - це наша спільна загроза. І ми готові надалі допомагати вашій країні та підтримувати ваш народ".

Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, а також євроінтеграційні прагнення нашої держави та питання двостороннього співробітництва між Україною та Естонією.

Тимошенко детально поінформувала свою співрозмовницю про стратегічний курс для нашої країни - Новий Курс, розроблений командою експертів за ініціативи партії "Батьківщина". Зокрема йшлося про Новий економічний курс та реформування податкової системи.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Як зазначається, 15-16 лютого Тимошенко та Немиря беруть участь у заходах Мюнхенської безпекової конференції, яка проходить у м. Мюнхен (Німеччина).

Мюнхенська безпекова конференція є найпрестижнішою платформою у світі для міжнародної еліти у сфері безпекової політики. Вона проводиться щорічно з 1963 року. У цьогорічній конференції беруть участь понад 600 високопоставлених гостей, включаючи президентів, прем‘єр-міністрів, міністрів закордонних справ та міністрів оборони багатьох країн світу, представників міжнародних організацій, світових політиків та експертів.