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Тимошенко і Волкер зустрілись у Мюнхені

Новини » Політика    16.02.2019 - 13:08
Тимошенко і Волкер зустрілись у Мюнхені
Фото: зустріч Тимошенко та Волкера (ba.org.ua)

Волкер і Тимошенко обговорили ситуацію в Україні

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в рамках участі у заходах Мюнхенської безпекової конференції провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Волкер і Тимошенко обговорили ситуацію в Україні, зокрема військову агресію Росії на Сході нашої держави, можливі шляхи закінчення війни та досягнення стійкого миру на Донбасі і питання двостороннього співробітництва між США та Україною.

Тимошенко наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі "Будапешт плюс" з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини.

"Наша політична сила робила і робить усе можливе задля захисту національних інтересів України", – сказала вона, поінформувавши детально про мирний план "Нова стратегія миру", розроблений групою експертів за ініціативи лідера "Батьківщини".

Окрім того, Тимошенко подякувала США за допомогу Україні та зазначила, що потрібно активізувати зусилля демократичного світу задля якнайшвидшого вирішення воєнного конфлікту на Донбасі.

Тимошенко також наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні.

Волкер у свою чергу запевнив у підтримці суверенітету та незалежності нашої держави, зауваживши, що США і надалі докладатимуть зусиль для відновлення територіальної цілісності нашої країни та встановлення миру на Сході.

Йшлося також про ситуацію з проведенням реформ в Україні, зокрема боротьбу з корупцією.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії “Батьківщина”, голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Нагадаємо, 15-16 лютого Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Мюнхенської безпекової конференції.

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