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Тимошенко внесла у Раду законопроект щодо наглядових рад в держпідприємствах

Київ, Середа 05 серпня 2020 10:39
Тимошенко внесла у Раду законопроект щодо наглядових рад в держпідприємствах
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Закон передбачає, що уряд буде управляти держкорпораціями, як написано в Конституції

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко внесла у Верховну раду законопроект №3955 щодо наглядових рад в держпідприємствах.

Про це Тимошенко заявила в ефірі "112. Україна".

За її словами, вона реєструє в парламенті законопроект через те, що "для отримання чергової позики Україну зобов’язують запровадити наглядові ради ще на п’ятнадцяти українських державних підприємствах, зняв будь-які обмеження на зарплати наглядачів".

"На 1 мільярд 200 євро нам ставлять вимоги віддати все, що у нас є, наші економічні цінності, нашу власність, наші фінансові потоки. Виходить, що у нас купують країну, наші ресурси й можливості за ці гроші? Нам потрібно припини таку практику, щоб Україну не сприймали як третьосортну країну, яку можна за чергову позику упакувати та поставити на службу іншим національним інтересам", - заявила Тимошенко.

Закон передбачає, додає Тимошенко, що уряд буде управляти державними корпораціями, як написано в Конституції.

"Ми будемо наполягати, щоб повернулося управління державними підприємствами, корпораціями назад до держави", - зауважила політик.

Нагадаємо, у лютому партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" зареєструвала у Верховній раді закон про запобігання лобізму. Проект закону було підготовлено на основі американського закону про розкриття лобістської діяльності.

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