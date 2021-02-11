Тимошенко: Україні потрібен новий Кабмін, який скерує країну до відновлення
У складній ситуації, в якій Україна опинилася сьогодні, президент має стати центром об’єднання патріотичних й професійних сил. Водночас скерувати країну в напрямку розвитку може новий професійний уряд.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Зараз не час одне одного політично й інформаційно "вбивати". Я вважаю, що в складній ситуації, що склалася, президент мусить звернутися до всіх без винятку фракцій парламенту і чесно сказати, яка насправді біда в Україні. Він має закликати до єднання всіх. Я вважаю, що тільки об’єднання всіх інтелектуальних і професійних сил країни дасть нам можливість виходу з тяжкого стану", - заявила Юлія Тимошенко.
Скерувати країну в діаметрально протилежному від сьогоднішнього напрямку розвитку, на думку лідера "Батьківщини", зможе оновлений професійний уряд.
"Президент мусить відіграти консолідуючу роль - об’єднуючу й надихаючу - для того, щоб отримати ще один шанс через оновлення уряду створити для країни зовсім іншу структуру розвитку. Я буду переконувати президента так діяти. Я дуже хочу вірити, що так станеться", - зазначила Тимошенко.
Наживо. В ефірі телеканалу Україна 24
Наживо. В ефірі телеканалу Україна 24Posted by Юлія Тимошенко on Wednesday, February 10, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юлію Тимошенко вважають найімовірнішим кандидатом на посаду прем’єр-міністра.
Зокрема, політолог Костянтин Бандаренко наголошував, що Тимошенко на посаді прем'єр-міністра свого часу впоралася із кризами, подібними сьогоднішнім.
Цим, на думку аналітиків, пояснюється й суттєве зростання підтримки "Батьківщини", яке останні місяці фіксують соціологи.