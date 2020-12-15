Тимошенко: Україні потрібен мир на українських умовах, а не "особливий статус"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" проголосувала проти закону про особливий статус Донбасу. Так само як і в усі попередні роки.

Про це заявила голова політсили Юлія Тимошенко у Facebook за результатами голосування.

За її словами, фракція "Батьківщина" принципово жодного разу не підтримувала цей закон, дію якого продовжують з року в рік - уже вчетверте.

"Ми ніколи не голосували, бо цей закон є створенням держави у державі. Це навіть не федералізація. Це гірше. Це слабодуха згода віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого "мирного процесу", - написала вона.

Голова політсили вважає, що пролонгований депутатами закон "перетворює Донбас на плацдарм для захоплення України політичним шляхом".

"У цьому законі є все: і проведення місцевих виборів на окупованих територіях під дулами важкої зброї, і дозвіл для терористичних угрупувань створити на нашій землі власні збройні сили, і формування на Донбасі тотально непідконтрольних Україні органів влади", - додає Тимошенко.

Вона також вважає, що ще у 2014 році влада законом про особливий статус здала Донбас без бою, і не тільки Донбас.

"Я не вірю, що попередній президент України не розумів, що робить, коли продавлював цей закон в українському парламенті. Це була принизлива вистава в сесійній залі з виключеним табло для голосування, щоб приховати імена "героїв", які натиснули кнопку "за", - вважає Тимошенко.

Тимошенко переконана, це не те, чого чекають люди по обидві сторони від лінії фронту, і що цей закон не про мир.

"Раджу уважно вивчити поіменне голосування за закон про особливий статус Донбасу і зрозуміти, хто є хто в українському парламенті", - підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №4467.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням.