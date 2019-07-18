Тимошенко вимагає покарання за незаконне підвищення цін на газ

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Це стане іспитом для нового президента, зазначила Тимошенко

За незаконне підвищення цін на газ має бути кримінальна відповідальність Про це лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко заявила в ефірі NewsOne, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що попередня влада не могла не бачити, що на газ поставлена завищена прибутковість, а люди просто не можуть платити за такими тарифами.

"Відтак, це означає, що це було зроблено свідомо. Що був намір забрати гроші в людей, керуючись їхнім безпорадним станом. Тобто вони всі співучасники в пограбуванні громадян і мають відповідати за свої дії за Кримінальним кодексом", – пояснила лідер "Батьківщини".

На її думку, якщо ніхто не понесе покарання, це стане сигналом для наступних посадовців, що в людей можна забрати все, і нікому нічого за це не буде.

"Це іспит для нового президента: чи готовий він навести лад у державі, чи стане він на бік людей", – впевнена Тимошенко.

Вона закликала українців придивлятися не до загальних гасел, а до конкретних, фактичних рішень.

"Якщо за два місяці немає натяку на зниження тарифів, то значить, що щось не так. Це означає, що хтось все ще сподівається на цьому заробити", – заявила лідер "Батьківщини".