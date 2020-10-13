Тимошенко: замість референдумів з важливих питань влада пропонує піар-акції

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

25-го жовтня під час місцевих виборі в Україні відбудеться справжній референдум. Референдум, на якому люди висловлять своє ставлення до політики нинішньої влади.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.

"У самий розпал пандемії, коли ситуація стає критичною і у лікарнях вже не залишається вільних місць, коли бідність людей досягла критичної межі і валиться економіка, президент оголошує якесь "потєшне" опитування людей на дільницях у день виборів! "Опитування", яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей", - обурилася Юлія Тимошенко.

Тимошенко переконана, якщо президент хоче "почути кожного", то треба затвердити закон про референдум - який, попри обіцянки, влада не спромоглася ухвалити - і винести на всенародне голосування 5 запитань.

На думку Тимошенко, серед таких питань:

Чи підтримуєте ви розпродаж української землі? Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу? Чи вірите ви, що прийде весна, якою будуть саджати? Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та запровадження зовнішнього управління? Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і має піти?

"Опитування, так опитування!" - заявила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який винесуть на всеукраїнське опитування, можуть оголосити вже сьогодні.

Так, у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.