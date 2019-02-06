Тимошенко: розвиток ГМК забезпечить зростання економіки

Фото: Юлія Тимошенко на зустрічі зі співробітниками НФЗ (прес-служба)

Тимошенко впевнена, що Україна не може залежати виключно від експорту сировини

Розвиток вітчизняного гірничо-металургійного комплексу має базуватися на розширенні внутрішнього ринку, доступних кредитах та загальному зростанні рівня доходів українців. Про це Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з робітниками Нікопольського феросплавного заводу та ветеранськими громадськими організаціями, повідомляє прес-служба політсили Тимошенко.

Як зауважила лідер «Батьківщини», на гірничо-металургійному комплексі тримається значна частина вітчизняної економіки. Але для того, щоб реалізувати колосальний потенціал розвитку, який має ця галузь, потрібно розширювати внутрішній ринок для продукції вітчизняних металургійних заводів.

Україна не має залежати виключно від експорту сировини та металопрокату, зазначила вона.

«Якщо ми почнемо потужно розвивати будівництво, ми можемо будувати сильні інфраструктурні проекти. І це дасть можливість створити внутрішній ринок для продукції металургійних заводів. Ми побудуємо ринок збуту в Україні і він буде кращим, ніж у світі, де ми торгуємо з маленькою маржею», – сказала вона.

Для модернізації галузі потрібні також кредитні ресурси – під 3%, як у світі, а не під 20%, як є сьогодні в Україні.

«Нам потрібно заохочувати приплив капіталу, який дасть можливість будувати ефективну економіку, і як наслідок, отримувати успішну роботу, прибутки, нормальні зарплати», – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, вкрай важливо сьогодні і піднімати доходи людей, без цього утримувати працівників на вітчизняних заводах буде складно.

Лідер «Батьківщини» також нагадала, що за часи її прем’єрства (2009 рік), коли спалахнула світова фінансова криза і зовнішні ринки почала закриватися, вона разом з представниками гірничо-металургійних комбінатів виробила спільну стратегію дій, яка не дала в той тяжкий час зупинити розвиток галузі.