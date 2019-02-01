Тимошенко розповіла, як бачить реформу охорони здоров'я

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

На її переконання, медична реформа, запроваджена владою, не дала бажаних результатів

Медична реформа, запроваджена чинною владою, не дала бажаних результатів ані для пацієнтів, ані для медиків. Про це заявила Юлія Тимошенко під час спілкування з медичною спільнотою у Сумах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Необхідно взяти ту модель, з якою живе 90% цивілізованого світу – нормальне медичне страхування, яке дає право кожній людині мати вільний доступ до отримання медичної допомоги", – зауважила вона.

На її переконання, страхова медицина може бути побудована таким чином, щоб більшу частку медичної страховки сплачував роботодавець, який при цьому сплачував менше податків.

Саме тому закон про медичне страхування треба ухвалювати одночасно з Податковим кодексом, щоб знизити податкове навантаження на бізнес, впевнена Тимошенко.

"А для пенсіонерів, непрацездатних людей, малолітніх дітей страхування забезпечуватиме держава, так як це відбувається у всіх країнах, де діє страхова медицина", – пояснила Тимошенко.

На її думку, нинішня реформа медичної галузі не вирішила основної проблеми: не зробила медичні послуги якісними і доступними, а зарплату лікарів – гідною.

До того ж, за словами Тимошенко, український бюджет сьогодні настільки "жалюгідний", що грошей заледве вистачило на першу ланку медичної допомоги, а другу і третю ланки – переведено на госпрозрахунок. А це означає, що українці змушені самі дорого платити за дослідження і лікування за американськими та європейськими протоколами, додала вона.

Найганебнішим провалом влади, на переконання Тимошенко, є реорганізація швидкої допомоги. В українських реаліях перехід на американську систему, коли на виклик у надскладних ситуаціях виїжджає швидка з парамедиками, призводить до того, що в 100% випадків людина потрапляє до лікарні.

"І якщо зараз нас міністр охорони здоров’я інформує, що можна викликати швидку лише тоді, коли температура – за 40 градусів, якщо тиск піднявся за цією аналогією за 300 – то тоді їхати вже не треба, тоді вже треба інші машини посилати…", – зауважила Тимошенко.

На її думку, потрібно повертатися до європейської моделі швидкої допомоги, яка буде реагувати практично на всі виклики, допомога надаватиметься вчасно, а госпіталізація складе в середньому 20-25 відсотків.

"Якість життя в Україні, зокрема, неналежне медичне обслуговування, значно гірші, ніж у багатьох країнах, і тому ми програємо конкуренцію за людину", – констатує лідер "Батьківщини".

"Сьогодні нам треба стати конкурентними в світі у змаганнях за народ, за людей, за креативний клас. А для цього потрібний якісно інший рівень життя", – підсумувала Тимошенко.