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Тимошенко розкритикувала результати роботи уряду Гройсмана

Новини » Політика    19.06.2019 - 09:28
Тимошенко розкритикувала результати роботи уряду Гройсмана
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

За словами Тимошенко, чинний уряд не виконує своїх прямих обов’язків

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розкритикувала результати роботи уряду Володимира Гройсмана. Під час прямого ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, вона звернулася до присутнього прем’єра із закликом "припинити брехати людям", повідомляє РБК-Україна.

За словами Тимошенко, чинний уряд не виконує своїх прямих обов’язків, натомість намагається провести за спиною суспільства сумнівні оборудки з національною власністю. Найкричущим прикладом вона назвала доведення до штучного банкрутства "Укртрансгазу" з подальшою передачею газотранспортної системи сумнівним приватним особам.

"Вони штучно банкрутують ГТС, хоч це абсолютно доходна рентабельна система. Чинний уряд, який залишився в спадок від вже колишнього президента веде нищівну для України політику, - наголосила Тимошенко. - І  якщо ми зараз їх не зупинимо, то вони і далі будуть знущатися над людьми та бізнесом".

"Вони тільки на вибори вдягнули нові обличчя. А насправді це та сама п’ятирічна корумпована аморальна влада, яка намагається показати якісь позитивні результати роботи. Позитивні результати - це пів країни за кордоном, бідність так, що люди не мають за що лікувати, нормально їсти та вчитися", - зауважила голова партії.

Лідер "Батьківщини" також висміяла спроби урядовців відмежуватися, оголосити себе "новими обличчями".  Дивлячись просто на Володимира Гройсмана вона під оплески глядачів іронічно запитала "А що це обличчя робило п’ять років у владі - спочатку на посаді спікера, а потім на посаді прем’єра?". Додавши, що деякі політичні діячі "про нові обличчя починають говорити, коли своє власне обличчя зберегти не вдалося".

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