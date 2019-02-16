Тимошенко проти компромісів із ворогом у питанні завершення війни

Фото: Тимошенко на Українському ланчі в Мюнхені (прес-служба)

Тимошенко заявила, що її команда буде "жорстко боронити Україну"

Жодних компромісів із ворогом у питанні завершення війни бути не має. Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу на 3-му Українському ланчі в Мюнхені, який відбувся в межах Мюнхенської безпекової конференції, де обговорювалася тема "Україна 2019 – вибір майбутнього", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Будьте певні, що наша команда буде жорстко боронити Україну. Жодні компроміси, які б, не дай Боже, торкнулися інтересів України, не будуть впроваджені. Зокрема, що стосується завершення війни", – наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко нагадала про те, що "проти жодної людини в корумпованому оточенні президента не були введені санкції Кремля", під які потрапила вона та всі члени її фракції.

Тимошенко також вважає, що президент Петро Порошенко начебто прикриває свої "економічні провали", а його заяви не співпадають з тим, що він робить.

"Гадаю, що найближчим часом будуть документальні докази бізнес-співпраці Порошенка й Медведчука і того, що вони заробляють великі гроші. І всі політики знають про це, більшість експертів за межами країни знають про це. І я хотіла б наголосити: вся наша команда і наші друзі не дотримуються подвійних стандартів і називають речі своїми іменами. Якщо сьогодні чинний президент веде величезний бізнес з Медведчуком, який зустрічається з Путіним, це означає, що вони співпрацюють", – заявила Тимошенко.

Під час свого виступу вона констатувала, що 144 реформи, про які звітує чинна українська влада, призвели лише до зубожіння народу: у порівнянні з 2013 роком, обсяг ВВП, зарплати та пенсії в Україні зменшилися в 1,4 раза у доларову обчисленні. Хоча саме економічне процвітання України мало б стати додатковою зброєю в боротьбі з російським агресором. Забезпечити його, на думку Тимошенко, дозволить ухвалення Нової Конституції та втілення Нового економічного курсу.

"Наша команда переконана в тому, що за декілька років правильної економічної політики, правильної системи влади, що може забезпечити Нова Конституція, ми зможемо поставити Україну на тверді ноги. Одна зі складових перемоги України у війні з країною-агресором – це показати нашу країну сильну, економічно стабільну, яка процвітає і де хочуть жити люди. Додатково до наших оборонних та безпекових можливостей. Це буде та унікальна зброя, зокрема сила, яка допоможе", – підсумувала Тимошенко.