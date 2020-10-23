У Тимошенко закликали уряд впровадити програму капремонту житла

Фото: Олексій Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

Команда "Батьківщини" вимагає від уряду розробити закон про державну програму модернізації та капітальних ремонтів застарілого житлового фонду. В Україні сотні тисяч багатоповерхівок потребують капітального ремонту.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час брифінгу у штабі партії.

Як повідомляє прес-служба, політик підготував проект постанови Верховної ради України "Про звернення до Кабінету міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення прав споживачів комунальних послуг та власників житла в багатоквартирних будинках".

За словами політика, в усій Європі, в парламентсько-президентських та парламентських країнах законопроєкти розробляє уряд. Оскільки уряд потім ці ж закони виконує й відповідає за те, аби вони працювали гармонічно, а не були у протиріччі.

"Це має бути державна програма, яка має базуватися на міських програмах по кожному населеному пункту України. Ми вимагаємо від уряду чітко визначити джерела фінансування і кредитування. Ми вимагаємо від уряду невідкладно розробити пакет законів і нормативно-правових актів, які б визначили порядок списання цих будинків, бо їх сьогодні списують в нікуди. Тисячі багатоквартирних будинків в повітрі, там немає ні власника, ні відповідальних. Треба чітко визначити статус земельної ділянки під будинком, статус прибудинкової території і визначити, хто за неї має платити, хто має її утримувати. Без визначення земельних питань зрушити з місця програму модернізації застарілого житлового фонду неможливо", - пояснив він.

Кучеренко також додав, що сьогодні є невирішене питання й реєстрації майнових прав.

"Люди хочуть створити ОСББ, хочуть дізнатися, хто живе поруч, з ким створювати ОСББ, з ким разом організовувати капітальний ремонт, вирішувати кому платити, вирішувати питання безпеки: ліфт падає, труба може вибухнути. Вони звертаються до відповідних реєстрів, де їм відповідають, що це приватна інформація. В результаті невідомо, як забезпечити безпечну експлуатацію житлового фонду", - заявив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем - модернізацію житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.