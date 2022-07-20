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Тимошенко закликала Україну та Африку триматися разом перед загрозою з боку Росії

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Середа 20 липня 2022 14:19
Тимошенко закликала Україну та Африку триматися разом перед загрозою з боку Росії Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала Україну та Африку триматися разом перед загрозою з боку Росії, навіть коли ця країна блокує експорт продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Тимошенко для Time.

"До вторгнення росіян 24 лютого Україна була одним з основних експортерів продовольства до Африки. Ми експортували понад 5 мільйонів тонн щомісяця, переважно через наші порти, які сьогодні знищені або заблоковані російськими бомбами та мінами. Автомобільним і залізничним транспортом ми можемо експортувати менше чверті цього обсягу", - йдеться у статті.

Тимошенко переконана, що стрімке зростання цін на продовольство, паливо та добрива в Африці відбулося, завдячуючи Росії.

"До того ж російські військові відіграють дестабілізуючу роль на континенті. Вони відправляють до Африки не продовольство, а російську модель невеликої, але дуже заможної еліти, яка править морем бідності, погрожуючи зброєю. Африканці цього не хочуть. Вони хочуть підзвітних урядів, які захищатимуть права своїх громадян. Українці тут ні в чому не відрізняються", - додала Тимошенко.

На її думку, Африка та Україна мають подібне історичне минуле, коли обом країнам доводилося боротися проти поневолення, зовнішньої агресії, геноциду.

"Українців з африканським народом об’єднує взаємна любов до свободи, але сьогодні замість того, щоб реалізовувати великі перспективи, Україна й Африка страждають разом через агресію Росії", - констатувала Тимошенко.

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Африка Тимошенко
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