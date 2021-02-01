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Тимошенко закликала Раду знизити ціну на газ до 3 грн

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 13:51
Тимошенко закликала Раду знизити ціну на газ до 3 грн
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

"Батьківщина" вимагає негайно внести до порядку денного законопроект №4680 та розглянути його у Верховній раді вже найближчими днями в режимі ad hoc.

Про це заявила голова політсили Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

"В цьому законі дві принципові позиції: український газ, як і до 2014 року, потрібно віддати людям з 30% надбавки, щоб отримати прибуток. І газ із газових сховищ із ціною закачки, зберігання, транспортування та ПДВ теж потрібно віддати людям. Цей законопроєкт може об’єднати зал. Покажімо, що ми в стані хоча б щось робити для людей", - заявила Тимошенко.

Вона також звернулася до голови Верховної ради з вимогою поставити законопроект на голосування у режимі ad hoс.

"Зараз я прошу голову Верховної ради поставити на голосування питання, аби в режимі ad hoc розглянути закон 4680 і поставити крапку в історії з тарифами. Сьогодні, коли це потрібно людям, важливо невідкладно цей закон ухвалити та продемонструвати волю парламенту до справедливості, до служіння людям", - закликала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.

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