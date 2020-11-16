Тимошенко закликала уряд відзвітувати перед ВР щодо виконання постанови по боротьбі з COVID-19

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів, втім зрушень у розв’язанні проблеми й досі немає. "Батьківщина" закликає уряд негайно відзвітувати про виконання постанови по боротьбі з COVID-19.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

За її словами, за підсумками попереднього тижня, в Україні кожні 7-10 хвилин помирає людина від COVID-19, а люди не можуть отримати місця в стаціонарі лікарень через їхнє перенавантаження.

Вона також зауважує, що сьогодні не робляться безкоштовні тести, немає безкоштовних ліків для хворих на COVID-19, лікарям не доплачуються належні виплати, медики залишилися без страхування, лікарні не забезпечені киснем, а лабораторії не роблять 100 тисяч ПЛР-тестів на добу.

"Нашу команду зараз абсолютно не хвилюють будь-які вибори, будь-які політичні піар-акції, й ми категорично проти критиканства, яке продовжується у стінах парламенту в той час, коли реальна епідемія набуває такого масштабу, що вже ніхто не може залишатися осторонь", - додала Тимошенко.

Вона закликала уряд негайно відзвітувати про виконання постанови щодо боротьби з коронавірусом у країні, ухваленої парламентом у жовтні.

"Я прошу віце-спікерку Олену Кондратюк поінформувати уряд, щоб він підготувався до звіту по кожному пункту постанови щодо боротьби з коронавірусом. Конкретний пункт постанови мусить мати конкретний звіт. Якщо пункти цієї постанови не виконані, то Верховна рада мусить давати конкретну оцінку роботі уряду", - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, 20 жовтня Верховна рада підтримала проект постанови №4228, яким передбачалося створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським.