Тимошенко, Порошенко і Бойко лідирують в президентському рейтингу, - "Софія"

За Тимошенко готові проголосувати 14,3% респондентів, Порошенка - 9,5%, Бойка - 9,3%

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, чинний глава держави України Петро Порошенко і один з лідерів партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко могли б стати лідерами президентських виборів, якби вони проходили в найближчу неділю. Про це заявив керівник соціологічних програм ЦСД "Софія" Олександр Левцун у ході презентації результатів опитування "Суспільний запит на оновлення влади" на прес-конференції, передає "Інтерфакс".

"Якщо б на момент опитування проходили президентські вибори, то найкращі шанси мали б Юлія Тимошенко, Петро Порошенко і Юрій Бойко", - сказав Левцун.

Згідно з результатами опитування, за Тимошенко готові проголосувати 14,3% респондентів, Порошенка – 9,5%, Бойка – 9,3%.

За словами експерта, у порівнянні з груднем рівень електоральної підтримки Порошенка скоротився з 12,8% до 9,5%.

"Ще в кінці минулого року Порошенко конкурував з Тимошенко за перше місце в президентському рейтингу. Сьогодні, враховуючи тенденцію до зниження, шанси Порошенка вийти у другий тур президентських виборів проблематичні", - додав він.

Крім того, згідно з опитуванням, 7,4% готові підтримати лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 7%, лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича – 6,2%.

Рейтинг інших кандидатів виявився таким: лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 4,1%, лідер об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий - 4,0%, народний депутат, лідер партії "ДІЯ" Дмитро Ярош - 1,7%, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі - 1,6%, мер Києва Віталій Кличко - 1,2%, глава партії "Народний фронт", екс-прем'єр Арсеній Яценюк - 1,1%, позафракційний народний депутат Надія Савченко - 0,7%

Не підтримують жодного з кандидатів (проголосують проти всіх) – 6,7%, важко відповісти 10,1%, за кандидата, запропонованого списку, готові проголосувати 15,1%.

Опитування проводилося з 9 по 16 березня 2018 року у всіх областях, які контролює Україна. Було опитано 2010 респондентів у віці від 18 років. Помилка вибірки не перевищує 2,2%.