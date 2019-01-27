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Тимошенко вшанувала пам’ять жертв Голокосту

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 10:59
Тимошенко вшанувала пам’ять жертв Голокосту
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Сьогодні відзначається День пам’яті жертв Голокосту

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вшанувала пам’ять жертв Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Тимошенко на своїй сторінці у Facebook написала, що сьогодні відзначається День пам’яті жертв Голокосту, день нагадування всім нам, яка біда і яка катастрофа може спіткати людство.

“27 січня 1945 року були звільнені в’язні найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі… Людство дізналося про Голокост у всіх його найстрашніших проявах”, - нагадала вона.

Як зазначила Тимошенко, тільки в цьому таборі під час Другої світової війни було вбито понад мільйон людей.

“Будьте пильними! - говорить нам цей день. - Не допустіть і не дозвольте такого більше ніколи! Нам, українцям, відомо про це, як нікому. Нам - нації, що пережила геноцид, власний Голодомор та знищення нашого народу, нашої мови, культури і сутності”, - сказала Юлія Тимошенко.

Вона закликала пом’янути сьогодні всіх невинно вбитих, схилити голови в скорботі за ними: “Хай ніколи, ніде і ні з ким більше такого не буде”.

Тимошенко вшанувала пам’ять жертв Голокосту

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko/

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