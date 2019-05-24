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Тимошенко передала Зеленському документи для зниження тарифів

Новини » Політика    24.05.2019 - 10:12
Тимошенко передала Зеленському документи для зниження тарифів
Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

Тимошенко підготувала пакет указів і законів

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко передала Володимиру Зеленському розроблений її командою пакет указів і законів для зниження тарифів для населення. Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, повідомляє РБК-Україна

"Ми маємо можливість поправити ситуацію за декілька днів", – наголосила вона і додала, що люди мають відчути зміни вже сьогодні.

Так, план дій містить напрацьований проект указу про введення вето, по суті, призупинення двох постанов уряду Володимира Гройсмана щодо підвищення цін на газ.

"Якщо ці дві постанови зупиняються, ми автоматично повертаємось до ціни 4, 5 грн за кубометр", – переконана політик.

Окрім того, серед указів – призначення двох людей в НКРЕКП, яка встановлює тарифи.

"У президента є повноваження формувати НКРЕКП. Там зараз є 2 вакансії, які дають право впливати главі держави на процес справедливого встановлення тарифів. І тут є проекти указу про призначення тих людей, яких президент захоче бачити в цій системі", – пояснила Тимошенко.

Третій документ – проект закону, який вже зареєстрований в парламенті, пройшов комітет і включений до порядку денного. Він стосується передачі газу українського видобутку для споживання бюджетної сфери та на потреби населення, як це було до 2014 року.

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