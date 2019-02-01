Тимошенко: нова влада має змінити принципи іпотечного кредитування

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Житлову проблему треба вирішувати з допомогою правильного кредитування, переконана Тимошенко

Для того, щоб кожен українець мав можливість придбати власне житло, нова влада змінить принципи іпотечного кредитування. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з підприємцями Полтавської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Житлову проблему треба вирішувати, будуючи правильне кредитування", – наголосила вона.

Для того, щоб зробити житло доступнішим, за словами лідера "Батьківщини", потрібна також дерегуляція та зняття з будівельної галузі "корупційного навантаження".

Наразі, зауважила Тимошенко, існує декілька проблем, з якими стикається молодь, яка хоче мати власну квартиру. Насамперед, це зависокі відсотки по іпотечних кредитах.

"Не може молода родина заплатити 20% річних по іпотечному кредитуванню. І дуже короткострокове у нас сьогодні іпотечне кредитування – 3 -5 років", – заявила вона.

Ще одна проблема, на яку звернула увагу кандидат у президенти, – це великий перший внесок, що наразі становить 25-30%: "Жодна молода родина або родина, яка не займається бізнесом, не може заплатити його".

Тимошенко переконана, що проблему треба вирішувати покроково: знімати обов'язковий перший внесок, запроваджувати кредитування не під заставу, а під страхування ризиків, знижувати ставки по кредитах до 3-4 % річних і переходити на довгострокову іпотеку, щоб кожна родина розраховувала, за скільки років зможе повернути кредит.