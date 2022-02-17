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Тимошенко назвала підробкою законопроект про ФОПів

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 14:42
Тимошенко назвала підробкою законопроект про ФОПів Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Команда "Батьківщини" провела глибоке дослідження ситуації щодо знищення малого підприємництва в Україні. Виявилося, що ухвалений законопроект №2524 всупереч рішенню парламенту залишив правку, яка стала фатальною для ФОПів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Ми дослідили, як взагалі трапилося, що в той час, коли всі країни світу, особливо під час локдаунів, енергетичної кризи, знімають для малих підприємців податки, дають можливості працювати, в Україні ведеться терор проти малого бізнесу. І ми виявили декілька дуже серйозних речей", - зауважила Юлія Тимошенко.

Передусім, за її словами, з ініціативи команди "Батьківщини" була проведена офіційна державна експертиза, яка виявила, що закон про ФОПів був сфальшований.

"Коли голосувався закон №2524, це ще при колишньому спікеру парламенту, правка №85 не була проголосована. Це підтверджується стенограмами та всіма документами. І якраз ця правка вивела на вулиці тисячі малих підприємців. Депутати за неї не голосували, але підпис голови Верховної ради був поставлений на документі, у якому ця правка збереглася. Треба негайно розслідувати цю справу та скасовувати закон!" - наголосила лідерка "Батьківщини".

Вона впевнена, що СБУ мусить з’ясувати, чи має цей факт зв’язок зі знищенням малого підприємництва, про що буде направлено відповідні звернення.

"Коли сотні тисяч людей залишаються на вулиці в той час, коли ведеться зовнішня війна, це означає, що війна ведеться і всередині України. Тим самим агресором. Використовуючи людей, які обіймають посади, ворог нищить наше життя зсередини. Ситуація непроста, але коли під прикриттям реформ зачищають наш середній клас, ніхто не має права спокійно за цим спостерігати", - переконана Юлія Тимошенко.

На підтвердження своїх слів, вона також повідомила, що програмне забезпечення, яке відповідно до ухваленого закону мають встановлювати ФОПи, неможливо завантажити безоплатно, і доводиться купувати його в монополіста, який також має російське коріння.

Насамкінець Юлія Тимошенко заявила, що її команда готова надати всі наявні документи для проведення всебічного й повного розслідування цієї справи та наголосила на необхідності поновлення справедливості для малих підприємців.

"Ми вимагаємо негайно прийняти та заслухати делегацію малих підприємців, ухвалити закон 5866-1 та закрити кримінальні справи проти їхніх лідерів і припинити нарешті знищувати середній клас!" - закликала Юлія Тимошенко.

Як повідомлялося, 17 лютого в Києві протестують представники руху SaveФОП. В ході протесту стались сутички, правоохоронці затримали 5 осіб.

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