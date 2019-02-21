Тимошенко: монетизація субсидій - це ще одна "технологія підкупу виборців Порошенком"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що "за маніпуляції з цінами на газ повністю відповідає Порошенко"

Рішення про монетизацію субсидій - це ще одна "технологія масового підкупу виборців чинною владою". Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з портовиками в м. Южне (Одеська область), повідомляє прес-служба партії.

За словами Тимошенко, цинізм цієї технології в тому, що влада напередодні виборів вирішила видати субсидії на ЖКП грошима, а потім ці гроші "відбере в українців за допомогою підвищення тарифів". Тимошенко зазначила, що газ дорожчатиме і надалі - з травня на 15%, а наприкінці року - ще на 25%.

Як зазначається, Тимошенко переконана, що "за маніпуляції з цінами на газ повністю відповідає Петро Порошенко". Адже НКРЕКП, яка встановлює тарифи, - це орган, сформований саме президентом.

"Усе, що 5 років відбувалось, - це рішення президента. Він давав вказівки і вся країна отримувала результат", - сказала вона.

Тимошенко переконана, що зростання тарифів б’є не лише по людях, а й руйнує вітчизняну економіку, адже коли в людей не залишається коштів на купівлю товарів та послуг, скорочується попит і економіка деградує.

Голова партії також заперечила, що непідйомні для громадян ціни є ринковими.

"У нас немає ринку природного газу, у нас абсолютна монополія. Ціни на газ встановлює не ринок, а президентська НКРЕКП, яку він створює своїм указом", - підсумувала Тимошенко.