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Тимошенко: у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних

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Субота 09 квітня 2022 13:17
Тимошенко: у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних Фото: у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних. У самому Харкові сильно постраждав центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка за результатами робочого візиту до Харкова.

Тимошенко повідомив, що кожного дня до Харкова доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги, 100 з них - це продукти харчування. На околицях ідуть бої, місто 44-й день міцно тримає оборону.

"Побували в обласній клінічній лікарні. Зустрілись з військовими - все під контролем, тримаємо оборону", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що до Чернігова доставили декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста.

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