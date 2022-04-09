Тимошенко: у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних

У Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних. У самому Харкові сильно постраждав центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка за результатами робочого візиту до Харкова.

Тимошенко повідомив, що кожного дня до Харкова доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги, 100 з них - це продукти харчування. На околицях ідуть бої, місто 44-й день міцно тримає оборону.

"Побували в обласній клінічній лікарні. Зустрілись з військовими - все під контролем, тримаємо оборону", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що до Чернігова доставили декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста.