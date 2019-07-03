Тимошенко: держава має стимулювати розвиток малих міст

Фото: Юлія Тимошенко у Жовкві (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, що держава має розширювати можливості для громадян і громад

Держава має стимулювати розвиток малих міст, розширюючи їхні можливості для громадян і громад. Про це Юлія Тимошенко сказала, перебуваючи з робочим візитом у Жовкві, де вона відвідала Історико-архітектурний заповідник і Жовківський замок, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" зауважила, що якщо держава фінансуватиме розвиток малих міст з цікавими історичними пам’ятками, це дасть можливість розвивати туризм, і як наслідок – поповнювати дохідну частину бюджету. Адже у світі достатньо прикладів, коли міста живуть і квітнуть за рахунок туризму, зауважила політик.

"Розвиток туризму може привести до того, що не держава фінансуватиме місто, а місто саме зможе давати кошти у дохідну частину бюджету. Весь світ бореться за туристів. Якщо держава оцінить скарб і вкладеться, це може віддатися доходами громаді", – сказала голова партії.

Тимошенко також зауважила, що перед цим держава повинна вкладати гроші в реконструкцію міст, зокрема історичних пам’яток, у модернізацію інфраструктури і в рекламу, щоб туристи з інших країн знали про те, які скарби насправді є в Україні.