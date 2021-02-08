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Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 14:14
Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко - єдиний потенційний кандидат в прем’єр-міністри, здатний навести лад в економіці. Також вона найбільш підготовлена до роботи на чолі Кабінету міністрів України.

Про це заявив політичний експерт Костянтин Бондаренко.

"Сьогодні Тимошенко є єдиним кандидатом в прем’єри, здатним на болісні і непопулярні кроки, спрямовані на вирівнювання ситуації в економіці", - заявив політолог.

Аналітик зазначає, що вірогідність створення нової коаліції у парламенті стає дедалі більшою, і "Батьківщина" є єдиним реальним партнером для "Слуги народу". Надто зважаючи, що Тимошенко - ідеальний варіант на прем’єра, який має необхідні сьогодні компетентність та антикризові здібності.

"Тимошенко пропонує конкретні рішення та конкретні програми. Всіма своїми діями вона дає зрозуміти: якщо стоятиме питання про створення коаліції в Раді - вона навряд чи категорично заперечуватиме. Якщо надійде пропозиція очолити уряд - вона не буде проти", - вважає Бондаренко.

Він нагадує, що вона очолювала уряд у найбільш кризові моменти, і їй вдавалося ефективно протидіяти епідемії, вдало протистояти економічній та енергетичній кризам.

"Юлія Володимирівна двічі очолювала уряд. Обидва рази її уряд працював в умовах боротьби із кризами - політичними та економічними. Раніше Тимошенко була віце-прем’єром із питань енергетики. Єдиним віце-прем’єром в історії України, якій вдалося конвертувати свою за великим рахунком "весільно-генеральську" посаду в конкретні результати", - підсумовує політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юлія Тимошенко пропонує план вирішення "тарифної" кризи і зниження вартості газу втричі.

Розроблений "Батьківщиною" законопроект 4680 передбачає скерування на потреби населення блакитного палива вітчизняного видобутку та газу із підземних сховищ за ціною закупки. У разі його ухвалення кубометр газу коштуватиме не більше трьох гривень.

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