ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: досягнути миру реально, але не шляхом референдуму

Новини » Політика    24.05.2019 - 09:06
Тимошенко: досягнути миру реально, але не шляхом референдуму
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що Україні потрібен мир як передумова становлення розвитку держави

Україні потрібен мир як передумова становлення розвитку держави, і для цього потрібні сильна армія, посилення санкцій проти країни-агресора та ведення правильних міжнародних переговорів, а не проведення референдуму щодо миру з Росією. Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Референдум – це прекрасна ідея, але не у випадку досягнення миру в цій війні. Тому що на референдумі, ті нюанси, які можна ззовні не побачити, не можна обговорити та ухвалити рішення по всім деталям ситуації, що сьогодні відбувається на Сході. Референдум неприпустимий!", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона переконана, сьогодні Україні потрібно мати сильну армію, згуртувати міжнародну спільноту на посилення санкцій проти Росії, а також негайно сідати за стіл переговорів без капітуляцій.

Як зауважила голова партії, попередня влада 5 років бездарно вела переговори.

"Сьогодні нам треба не говорити про референдуми – вони неможливі, а треба говорити про консолідацію зусиль для побудови сильної міжнародної підтримки, щоб РФ реально пішла на переговори про мирний процес не з ватажками, а з Україною", – наголосила парламентарій.

Тимошенко також зазначила, наскільки зрілим є українське суспільство, яке повстало сьогодні проти ідеї такого референдуму: "Неможливо зараз в Україні допустити рішень проти української держави та її національних інтересів. І це важливе досягнення".

Голова АП пояснив свої слова про референдум щодо мирних переговорів з РФ Зеленський пояснив, навіщо потрібний референдум по діалогу з РФ
Новини України референдумТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся