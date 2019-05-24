Тимошенко: досягнути миру реально, але не шляхом референдуму

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що Україні потрібен мир як передумова становлення розвитку держави

Україні потрібен мир як передумова становлення розвитку держави, і для цього потрібні сильна армія, посилення санкцій проти країни-агресора та ведення правильних міжнародних переговорів, а не проведення референдуму щодо миру з Росією. Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Референдум – це прекрасна ідея, але не у випадку досягнення миру в цій війні. Тому що на референдумі, ті нюанси, які можна ззовні не побачити, не можна обговорити та ухвалити рішення по всім деталям ситуації, що сьогодні відбувається на Сході. Референдум неприпустимий!", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона переконана, сьогодні Україні потрібно мати сильну армію, згуртувати міжнародну спільноту на посилення санкцій проти Росії, а також негайно сідати за стіл переговорів без капітуляцій.

Як зауважила голова партії, попередня влада 5 років бездарно вела переговори.

"Сьогодні нам треба не говорити про референдуми – вони неможливі, а треба говорити про консолідацію зусиль для побудови сильної міжнародної підтримки, щоб РФ реально пішла на переговори про мирний процес не з ватажками, а з Україною", – наголосила парламентарій.

Тимошенко також зазначила, наскільки зрілим є українське суспільство, яке повстало сьогодні проти ідеї такого референдуму: "Неможливо зараз в Україні допустити рішень проти української держави та її національних інтересів. І це важливе досягнення".