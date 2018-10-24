Тимошенко: ми не дамо владі Порошенка зруйнувати галузь автоперевезень

Фото: конференція (прес-служба "Батьківщина")

"Батьківщина" не дозволить владі ухвалити відповідний законопроект

"Батьківщина" не дозволить владі ухвалити законопроект, який зруйнує офіційний ринок автоперевезень через запровадження надмірних ліцензійних умов і остаточно сховає його в тіні. Про це лідер політсили Юлія Тимошенко заявила на круглому столі автотранспортних асоціацій "Легальне таксі в правовій державі", передає прес-служба "Батьківщини".

Лідер партії підписала разом із таксистами відкритий лист до президента, прем‘єр-міністра, голів парламентських фракцій з вимогою негайно вирішити проблеми галузі та попередженням про всеукраїнський страйк.

Голова фракції пообіцяла лідерам профільних асоціацій, що звернеться до керівників інших фракцій Верховної ради з проханням не підтримувати урядовий законопроект, який дозволяє при порушенні надмірних ліцензійних вимог вилучати автомобілі і в легальних, і в нелегальних перевізників.

Лише за умови створення нормальних умов роботи таксисти можуть за рахунок помірних податків щорічно поповнювати бюджет щонайменше на 3,5 млрд грн, зазначила Юлія Тимошенко.

"Якщо люди хочуть працювати легально, то держава зобов‘язана зробити все, щоб легальна праця була можливою. Адже якщо вона стає неможливою, 60% економіки так і буде – в тіні. Окрім цього, не можна порушувати конкурентність на ринку: бо коли одні працюють легально, а інші – ні, ринок руйнується повністю. І тоді неможливо вибудувати конкурентне середовище", – переконана лідер "Батьківщини".

На її думку, влада має намір "зруйнувати галузь, де працює 200 тис. водіїв, послуги яких надаються 2 млн українців щорічно". Її пропозиція: разом з "Батьківщиною" і профільними асоціаціями створити робочу групу, і терміново розробити законопроект, альтернативний урядовому, ухвалення якого може суттєво збільшити доходи в бюджет вже наступного року.

"Я готова стати партнером у вашій роботі. Ми докладемо усіх зусиль, щоб цей комплексний законопроект став реальністю", – зазначила Тимошенко.

Лідер партії також уточнила, що треба думати не лише про легалізацію галузі, зниження податків, а й про поповнення парків таксі сучасними авто, що стане можливим лише у разі зменшення податкового тиску щонайменше вдвічі та запровадження довгострокових кредитів за низькими ставками.

Окрім цього, політик запевнила: якщо ухвалення нового закону заблокує більшість Петра Порошенка в парламенті, то нова влада після президентських виборів створить їм всі умови для нормальної роботи.

Також Тимошенко нагадала, що всеукраїнські асоціації, створення яких передбачає Нова Конституція, дозволять самим підприємцям подавати та ветувати законопроекти та урядові рішення.