Тимошенко: Чорнобиль перетворюється на туристичний магніт України

Через 35 років після аварії на Чорнобильській АЕС життя до зони відчуження поступово повертається. Сьогодні можна говорити про те, що Чорнобильська зона стає потужним туристичним магнітом України.

Про це написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook , коментуючи підсумки передвідкриття мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож".

"Життя завжди перемагає. Прийшов час говорити про нове життя для Чорнобиля", - написав заступник голови ОП.

Передвідкриття виставки "Чорнобиль. Подорож" відбулося 26 квітня, в день 35-ї річниці аварії на ЧАЕС, на столичному ВДНГ за участі Президента України Володимира Зеленського та Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Прямо тут, у павільйоні №1, можна потрапити до самої зони відчуження, навіть дослідити її. Все - завдяки сучасним технологіям. Тут також безліч відео, архівних світлин, можна послухати людські історії, навіть записати власні думки та переживання у відео- або аудіоформаті", - написав Тимошенко.

Життя завжди перемагає. Настав час говорити про нове життя для Чорнобиля. Сьогодні спільно з Президентом України... Posted by Kirill Timoshenko on Monday, April 26, 2021

За його словами, виставка дає підстави переконатися, що до зони відчуження поступово повертається життя. Про це, в тому числі свідчить той факт, що за останні три роки кількість туристів у зону відчуження збільшилася в 16 разів.

"Через 35 років після Чорнобильської катастрофи за ініціативи Офіс президента України розпочинається новий етап в історії зони відчуження. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку", - заявив Тимошенко.

Крім розвитку туризму, Чорнобильська зона приваблива також для представників бізнесу. Наприклад, тут вже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl і є можливості для створення інших подібних підприємств. Великий потенціал зона має також для науково-дослідницьких експедицій і кіновиробництва, вважає Тимошенко.

"Поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України. Символом того, що людство здатне відновлюватись, якщо робитиме висновки із власних помилок", - зазначає заступник голови ОП.

Для широкої публіки виставка "Чорнобиль. Подорож" буде відкрита після скасування жорстких карантинних обмежень.