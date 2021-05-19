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Тимошенко про "Велике будівництво": кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку

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Київ, Середа 19 травня 2021 09:20
Тимошенко про "Велике будівництво": кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Програма президента "Велике будівництво" стала рятівним кругом для української економіки. Стартувавши напередодні пандемії, програма не лише втримала падіння ВВП, а й створила десятки тисяч робочих місць з хорошими зарплатами.

Про це заявив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю MINTRANS.

За його словами, програму розробляли у 2019 році для проведення масштабної реконструкції доріг і об'єктів соціальної інфраструктури.

"Ми тільки-но стартували, як почалася пандемія. Майже все у світі зупинилося. Було ухвалено рішення, що з чітким дотриманням карантинних заходів "Велике будівництво" все одно треба продовжувати", - згадує він.

Інфраструктурна програма президента допомогла компенсувати різке падіння ВВП внаслідок коронакризи. За оцінками Нацбанку, "Велике будівництво" дало додаткових 1,5% до національного ВВП.

"Кожна гривня, вкладена в будівництво доріг, приносить 5-8 гривень в економіку коштом суміжних галузей. За прогнозами аналітиків Київської школи економіки, упродовж наступних п'яти років "Велике будівництво" приведе до кумулятивного збільшення ВВП на 4,4%", - коментує Тимошенко.

Крім того, програма створила тисячі робочих місць для заробітчан, змушених повернутися додому через закриття кордонів. Отримуючи в Україні гідну зарплату, багато з них більше не планують виїжджати на заробітки.

Ще одним важливим аспектом у ковідну епоху став розвиток медицини, зокрема - мережі приймальних відділень європейської якості.

"Пандемія і тут (особливо тут!) довела, чому варто було починати "Велике будівництво". Модернізовані приймальні відділення з новою медтехнікою дозволяють надати екстрену допомогу людині за 20-30 хвилин. А не за 2-3 години, як було раніше, коли пацієнтів возили довгими коридорами з кабінету в кабінет (в найгіршому разі - взагалі до іншого міста), втрачаючи дорогоцінний час", - додає Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що у 2021 році за програмою "Велике будівництво" буде відремонтовано 177 приймальних відділень по всій країні.

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