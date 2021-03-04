Тимошенко: "Батьківщина" має спосіб зупинити корупцію в країні

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у парламенті.

"Ми знаємо, що за ухваленим законом про народовладдя, дуже складно провести референдум. Але ми станемо разом із людьми й допоможемо його організувати, щоб люди могли висловити своє категоричне "ні" продажу сільськогосподарської землі, легалізації грального бізнесу та марихуани, розпродажу стратегічної власності. Ми обов’язково поставимо питання й про тарифи - чи потрібно продавати людям український газ за українськими цінами", - заявила Тимошенко.

За її словами, команда "Батьківщини" продовжує збирати підписи для проведення позачергової сесії, на якій можна буде справедливо вирішити питання тарифів і прибрати корупцію на їх утворенні. Водночас Тимошенко повідомила, що представники "Слуги народу" не поставили жодного підпису.

"Сьогодні не розглядаються наші законопроєкти про зниження тарифів, впровадження медичної реформи чи індексацію пенсій. Головне питання для монобільшості - вирішити, хто збиратиме хабарі від роздачі ліцензій на відкриття грального бізнесу. А замість обіцяних 4 мільярдів гривень надходжень до бюджету, вони знімають податки з нього. Непогано було б НАБУ з’ясувати, хто стоїть за цими законами. "Батьківщина" за все, що стосується грального бізнесу, голосує "проти" і закликає парламент не давати голоси за цей мотлох", - додала Тимошенко.

Вона наголошує, що Україну всі роки супроводжувала корупція, але сьогодні "лобізм, дерибан і корупційні моделі відкрито прописуються в кожному законі". "Але треба боротися, на референдумі люди отримають шанс висловити свою думку", - резюмує Тимошенко.