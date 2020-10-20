Тимошенко: "Батьківщина" надала алгоритм захисту від COVID-19, справа за урядом

Команда "Батьківщини" застосувала весь свій досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби із COVID-19, невідкладне виконання якого мусять забезпечити президент та уряд.
Про це заявила Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами ухвалення своєї постанови №4228 про заходи протидії поширенню COVID-19.
"Ми змогли прийняти ті речі, які тепер стали обов’язковими для президента, для уряду, для міністра охорони здоров’я та для влади, в тому числі й на місцевому рівні. Команда "Батьківщини" застосувала весь свій успішний досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби із COVID-19, невідкладне виконання якого мусять забезпечити президент та його ставленики", - заявила Тимошенко.
Тимошенко також озвучила усі деталі покрокового плану дій, які передбачені постановою:
Крім того, зауважила голова "Батьківщини", з моменту ухвалення цієї постанови уряд зобов’язаний забезпечити усім медикам, усьому медичному та немедичному персоналу 300% до окладу без урахування хвилин, проведених біля хворого пацієнта.
Також буде введено обов’язкове медичне страхування для медиків у розмірі 15 прожиткових мінімумів.
Варто зазначити, що постановою №4228 Верховна рада України також рекомендує президенту України утворити Національний штаб протидії COVID-19 та очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби в Україні.
"Я буду наполягати, щоб у парламенті спеціально створили систему контролю за виконанням цієї постанови. І ми хотіли б, аби президент і міністр охорони здоров’я прозвітували про те, як це виконується", - наголосила Тимошенко.
Нагадаємо, 20 жовтня Рада ухвалила створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 підтримало 309 народних депутатів.
Як писало РБК-Україна, станом на 19 жовтня в Україні не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.