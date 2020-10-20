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Тимошенко: "Батьківщина" надала алгоритм захисту від COVID-19, справа за урядом

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 14:08
Тимошенко: "Батьківщина" надала алгоритм захисту від COVID-19, справа за урядом
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Команда "Батьківщини" застосувала весь свій досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби із COVID-19, невідкладне виконання якого мусять забезпечити президент та уряд.

Про це заявила Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами ухвалення своєї постанови №4228 про заходи протидії поширенню COVID-19.

"Ми змогли прийняти ті речі, які тепер стали обов’язковими для президента, для уряду, для міністра охорони здоров’я та для влади, в тому числі й на місцевому рівні. Команда "Батьківщини" застосувала весь свій успішний досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби із COVID-19, невідкладне виконання якого мусять забезпечити президент та його ставленики", - заявила Тимошенко.

Тимошенко також озвучила усі деталі покрокового плану дій, які передбачені постановою:

  • Відкриття єдиної гарячої лінії для повідомлення про симптоми коронавірусу та виклику невідкладної бригади допомоги.
  • Безкоштовне проведення тестування вдома мобільними бригадами або бригадами швидкої допомоги.
  • Забезпечення безкоштовними ліками хворих на коронавірус з коригуванням протоколу під найбільш ефективне лікування.
  • Забезпечення безкоштовними аналізами, які необхідні хворим на COVID-19, включаючи комп’ютерну томографію.
  • Інвентаризація мережі всіх лабораторій в Україні (приватних, відомчих, комунальних), які можуть проводити ПЛР-тести.
  • Проведення 100 тисяч ПЛР-тестів на добу.
  • Створення у кожній лікарні та пункті швидкої допомоги запасів мінімум на 30 діб усього необхідного для лікування: кисню, ліків та необхідних захисних засобів.
  • Відновлення державної санітарно-епідеміологічної служби та забезпечення стратегічної системи захисту України від епідемій.
  • Внесення змін до бюджету, які необхідні для виконання цієї постанови.

Крім того, зауважила голова "Батьківщини", з моменту ухвалення цієї постанови уряд зобов’язаний забезпечити усім медикам, усьому медичному та немедичному персоналу 300% до окладу без урахування хвилин, проведених біля хворого пацієнта.

Також буде введено обов’язкове медичне страхування для медиків у розмірі 15 прожиткових мінімумів.

Варто зазначити, що постановою №4228 Верховна рада України також рекомендує президенту України утворити Національний штаб протидії COVID-19 та очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби в Україні.

"Я буду наполягати, щоб у парламенті спеціально створили систему контролю за виконанням цієї постанови. І ми хотіли б, аби президент і міністр охорони здоров’я прозвітували про те, як це виконується", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ухвалила створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 підтримало 309 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, станом на 19 жовтня в Україні не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.

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