Не только С-300 или Patriot. СМИ рассказали, какое оружие просит Украина у Греции

Греция изучает новые запросы Украины по военной помощи. Они включают не только системы ПВО, но и артиллерийские снаряды, а также РСЗО РМ-70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на eKathimerini .

На фоне нового российского наступления на разных фронтах в Украине Афины изучают список старых и новых запросов Киева на военную помощь из резервов Вооруженных Сил Греции.

При этом Греция обязалась продолжать оказывать помощь Киеву, пока это не будет негативно влиять на сдерживающую силу самих греческих вооруженных сил.

"Другими словами, он не будет предоставлять зенитные системы, пока они не будут заменены новыми", - пояснили журналисты.

Что просит Украина

Новые украинские запросы адресованы всем партнерам НАТО, оказывающим материальную поддержку Киеву.

Запросы по Греции включают ракеты для зенитных систем, системы Patriot и С-300. Также Украина хотела бы получить:

запчасти для истребителей F-16 и сами F-16;

реактивные системы залпового огня РМ-70;

инженерное оборудование;

противокорабельные комплексы Harpoon;

артиллерийские снаряды калибра 155, 152, 122 и 102 мм;

минометные и танковые снаряды калибра 125, 120, 105, 30, 35 и 40 мм.

Помощь Украине от Греции

Греция помогает Украине в военном плане с начала войны, хотя и не является лидером в этом вопросе.

В начале апреля iEidiseis писало, что Греция планирует поставить Украину большую партию боеприпасов и для этого собирались привлечь Чехию.