ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров: NASA показало фотографию

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 18:02
В Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров: NASA показало фотографию Фото: в Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров (earthobservatory.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

В юго-западной части Тихого океана образовался новый остров в результате извержения подводного вулкана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В подводной горе Хоум-риф в районе центральных островов Тонга образовался новый остров. Подводный вулкан проснулся еще 10 сентября, выбросив лаву, пару и пепел. Уже через 11 часов после извержения, над поверхностью воды начал виднеться новый остров.

Как отмечает NASA, остров продолжает стремительно расти. Согласно данным Геологической службы Тонги, уже 14 сентября площадь острова составляла 4 тысячи квадратных метров, а к 20 сентября - его размеры выросли до 24 тысяч.

Ученые отмечают, что острова, которые были созданы вулканами, часто недолговечны, однако иногда они могут существовать даже и десятилетиями.

В Геологической службе Тонги, отмечают, что вулкан Хоум-Риф, по состоянию на 23 сентября, продолжает извергаться.

В Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров: NASA показало фотографию

Фото: в Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров (earthobservatory.nasa.gov)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Тихий океан
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие