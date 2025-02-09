Тест-драйв Volkswagen Tiguan: ищем электрические черты в дизельном кроссовере

С момента выхода первого Tiguan в 2007 году по всему миру продано почти 8 млн кроссоверов двух поколений, и сейчас это самая массовая модель компании. Следовательно, права на ошибку при создании новинки в классе, где царит жесточайшая конкуренция, разработчики из Volkswagen не имели. Журналисты РБК-Украина Авто узнали, чем же они смогли удивить привередливых покупателей.

Электрический след

С первого взгляда на новое поколение немецкого кроссовера можно сказать, что в дизайне машины заметна унификация с электрическим ID-семейством Volkswagen. Так, решетка радиатора "сползла" вниз и полностью переместились на бампер, а ее привычное место заняла заглушка со сплошной светодиодной полосой.

Одновременно кузов стал более округлым и обтекаемым - по сравнению с предыдущим поколением коэффициент аэродинамического сопротивления воздуха Сх снизился с 0,33 до 0,28. Именно из-за более округлых форм создается впечатление, что машина значительно увеличилась в размерах. Но габариты "Тигуана" едва изменились: он добавил 32 мм в длине (теперь 4541 мм) и 5 мм в высоте (теперь 1640 мм). Ширина (1839 мм) и колесная база (2681 мм) не изменились.

Если описывать машину внешне, то лучше всего подойдет слово "спокойный". Действительно, дизайнеры Volkswagen лишили машину каких-то резких элементов, но поработали над интересными элементами дизайна - растянутые на всю переднюю часть дневные ходовые огни, будто многослойная задняя оптика, "мощные" колесные арки. Интересно, что новинка украинского рынка меньше напоминает предшественника, чем новый Touareg и новый универсал Passat.

Несмотря на то, что герой нашего теста лишен адаптивной матричной оптики, корректно сформированный световой луч не лишал видимости удаленных элементов дороги во время путешествий в темное время суток. Также можно не переживать за зимние недостатки украинских дорог в виде колеи и ям - клиренса в 169 мм вполне хватит, чтобы с ними справляться. А вот на бездорожье этот параметр может стать важным ограничением, о дефиците свободного пространства под авто стоит помнить.

Новая доминанта

Традиционно для автомобилей Volkswagen салон каждого следующего авто - это набор хорошо знакомых и удобных элементов от других моделей. Опытные "весовщики" найдут компоненты от Golf, Passat, Touareg и др.

По центру передней панели установлен 15-дюймовый монитор. Под ним расположены сенсорные полоски управления двухзонным климат-контролем и громкостью аудиосистемы. Пожалуй, эти полоски - это единственное замечание к эргономике немецкого кроссовера. В остальном же - никаких вопросов.

На самом деле, было опасение, что большой экран может отвлекать от дороги: движением объектов на карте, изменением цветов и тому подобное. Но дизайнеры интерьера таким образом продумали размер иконок на рабочих экранах монитора и угол наклона дисплея к водителю, что эта цифровая доминанта салона не отвлекает от дороги и основных органов управления.

На центральном тоннеле между клавишами включения зажигания и электрического ручника расположилась круглая шайба универсального сенсорного переключателя - его можно настроить как на изменение громкости, так и, например, изменение режимов вождения, или эмоционального оформления интерьера.

Интересно, что селектор трансмиссии переехал из трансмиссионного тоннеля на правый подрулевой рычаг. В частности из-за этого решения, Tiguan независимо от двигателя потерял версии с механической трансмиссией. Панель приборов - безальтернативно электронная, с экраном диагональю 10,25 дюйма.

Форма и жесткость водительского кресла линейки ErgoComfort одобрены немецкими врачами. О его пользе или вреде для позвоночника ничего не скажем, но относительно удобства - только теплые упоминания. Интересно, что авто имеет сразу несколько режимов массажа. На заднем ряду сидений, кажется, по сравнению с предшественником места несколько увеличилось.

Багажный отсек нового Volkswagen Tiguan в походном положении готов принять до 652 литров грузов. В более привычном понимании - это две детские тележки и пару рюкзаков. Нечасто таким свободным пространством могут похвастаться кроссоверы-одноклассники. Если сложить задний ряд кресел, то этот параметр может увеличиться на "немецкую тысячу" - до 1650 литров.

Классика жанра

На европейских рынках для модели по моде последних лет предложено несколько разнообразных гибридных версий. Но украинский рынок в плане моторной линейки нового Volkswagen Tiguan - это настоящая немецкая классика. Кроссовер доступен с дизельным мотором 2.0 TDI в двух вариантах - мощностью 150 или 193 л.с.

Все двигатели сочетаются с семиступенчатым "роботом" DSG, но полный привод 4Motion есть только у более мощной версии. Стоит отметить, что Tiguan третьего поколения построен на платформе MQB Evo: спереди сохранены стойки McPherson, сзади - многорычажная подвеска.

С первых километров знакомства становится понятно, что машина рассчитана на дороги с дорожным покрытием хорошего качества. Нет, это не значит, что машина потеряла неплохую эргономику подвески предшественника. Но чувствуется, что на резких неровностях вроде острых ям и стыках асфальта ходовая авто уже слишком сильно "сопротивляется".

При этом даже на латаной и "волнистой" трассе автомобиль очень уверенно держит курс: авто не надо "подправлять". Еще одна сильная сторона подвески Tiguan в сочетании с набором виброизоляционных материалов - умение не замечать брусчатку. Заметно, что на ключевых рынках модели мощеные камнями дороги еще встречаются.

193-сильный турбодизель умеет "в баланс": гарантировать машине неплохую резвость как на трассе, так и в городе, и при этом пытаться экономить топливо. Относительно первой части. Двигатель благодаря максимальному крутящему моменту в 400 Нм, который доступен уже с 1750 об/мин, разгоняет с места до первой "сотни" авто за 7,7 секунды. При этом и на скоростях "за сотню" чувствуется определенный запас, позволяющий с легкостью опережать попутный транспорт. При резком ускорении авто переключается на 1-2 передачи вниз и повышает обороты двигателя до оптимальных. Обычно же авто старается держать обороты до 1500 об/мин, чтобы как можно меньше "есть".

Да, дизель Tiguan не потерял фирменную добродетель, а именно экономичность. В городе машина расходует не более 8-8,3 литра на 100 км пробега, а на трассе с легкостью укладывается в 6,7-7 литров на каждую сотню пройденных километров. Аппетит, конечно, зависит от выбранной скорости и количества обгонов.

Цена вопроса

На нашем рынке Tiguan представлен в двух исполнениях - Life и Elegance. В начальной версии машина оснащается 150-сильным дизелем, а среди оснащения можно найти 12,9-дюймовый монитор, камеру заднего вида, трехзонный климат-контроль, обогрев руля и кресел, сигнализацию и т.д. Цены на такой кроссовер начинаются от 1 706 757 гривен.

В варианте Elegance также появляется более мощный мотор, система полного привода, массаж кресел, проактивная система безопасности пассажиров и тому подобное. Цены на 193-сильную версию стартуют от 1 885 027 гривен.

Преимущества и недостатки Volkswagen Tiguan

Сильные стороны немецкого кроссовера:

Наличие дизельных моторов

Низкий расход топлива

Удобное и продуманное мультимедиа

Система полного привода

Узнаваемый дизайн

Недостатки авто: