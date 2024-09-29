Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Японский автопроизводитель за многолетнюю историю модели не раз экспериментировал с типами кузова своего бестселлера под названием Corolla. Но очередь к кроссоверу с таким именем дошла только на стыке "десятых" и "двадцатых". Журналисты РБК-Украина ознакомились с гибридным вариантом в городе и на трассе и делятся своими впечатлениями.

Фирменный почерк

Вообще, заподозрить в версии Cross родственника знакомой нам "Короллы" непросто – визуально герой нашего теста скорее младший брат кроссовера RAV4. В то же время Cross в названии – в самое "яблочко". Машина получила пластиковые декоративные накладки по периметру кузовных панелей, а выполнение решетки радиатора и подавно имеет внедорожный вид. В последних даже сходство с Land Cruiser можно заметить.

Одновременно с этим корма выполнена максимально сдержанно. В целом внешность показалась спокойной и нейтральной, без резких переходов и дерзких решений. Вероятно, это сделано для того, чтобы понравиться большему числу покупателей – и молодым, и старшим, и ребятам.

По размерам Toyota Corolla Cross расположилась между моделями C-HR и RAV4: длина – 4460 мм (на 140 мм короче RAV4), ширина – 1825 мм (минус 30 мм), высота – 1620 мм (минус 65 мм). Колесная база – те же 2640 мм, что у Toyota C-HR (у RAV4 на 50 мм больше). Фактически "японец" должен составлять конкуренцию паре корейских "родственников" – Kia Sportage или Hyundai Tucson.

При этом технически Toyota Corolla Cross тесно связана с одноименным седаном, ведь она построена на той же модульной платформе GA-C, лежащей в основе обычной "Короллы", кроссовера C-HR, а также многих других моделей Toyota. Но для авто с приставкой Cross выбрана ее простая разновидность с полузависимой задней подвеской. Это означает, что повод пока будет только передним. Хотя для США и азиатских стран предусмотрено установку многорычажной задней подвески и системы полного привода.

Все под рукой

Где безошибочно можно увидеть связь с седанами и хэтчбеками Corolla, так это в салоне. Так, Cross имеет такую же переднюю панель с 10,5-дюймовым экраном мультимедийной системы и рисованным спидометром в комбинации приборов. Кто-то скажет, что торпедо выглядит старомодно – большие физические кнопки правильной формы, заметные переключатели и большие ниши для мелочи. Но на самом деле это очень удобно! И когда на скорости 100 км/ч нужно включить интенсивный обдув на лобовое или активировать обогрев заднего стекла, то можно сделать все необходимое, не отвлекаясь от дороги.

Полностью электронная приборная панель диагональю 12,3 дюйма приятно удивляет быстрой графикой и интерактивностью подсказок навигационной системы. Некоторые значки вблизи спидометра могут показаться слишком маленькими, а иногда отвлекают, но их можно скрыть из-за настроек в главном меню.

Интересно, что такая приборная панель не опция, а часть всех предложенных в Украине комплектаций Corolla Cross. Кроме того, панель приборов можно персонализировать с помощью различных тем: Casual, Smart, Tough Sporty.

Посадка в салоне вполне удобна. Диапазон регулировок водительского места позволяет сесть очень высоко и хорошо видеть дорогу перед собой и полностью капот. Но дальняя дорога показала, что рослым водителям может немного не хватать длины подушки и регулировки "валика" поясничного упора по высоте – от первого могут быстрее уставать ноги.

Задний ряд сидений имеет регулировку угла наклона спинок в диапазоне шести градусов, что очень удобно. При поднятом подлокотнике трое взрослых разместятся довольно свободно, разве что по центру будет немного мешать трансмиссионный тоннель.

Объем багажного отделения составляет 390 литров, что для кроссовера с такими габаритами не слишком много: по этому параметру чуть больше RAV4 насчитывает уже приличные 580 литров, хотя у CH-R за спинками всего 290 л. Впрочем, на практике этого объема багажного отсека хватает для большинства повседневных задач. Под его полом нашлось место для "докатки" и нескольких удобных ниш для мелочи.

Что скрыто под капотом

Герой нашего теста – это первая модель в модельной линейке японского автопроизводителя, оснащенная гибридной технологией Toyota 5-го поколения. Силовая установка состоит из бензинового двигателя и электромотора. Оба двигателя подключены к планетарной передаче e-CVT, которая выполняет роль автоматической коробки передач.

В Европе модель предлагают только с передним приводом, но с двумя вариантами двигателей внутреннего сгорания – объемом 1,8 и 2,0 литра. В Украине же покупателям доступна мощная версия, оснащенная 2,0-литровым гибридом и передним приводом.

2,0-литровый двигатель Corolla Cross выдает 153 л.с. мощности и 188 Нм максимального крутящего момента, а электрический двигатель выдает 113 л.с. и 206 Нм. Как обычно бывает гибридных силовых установках, общая мощность не равна сумме мощностей двух двигателей, потому что работают они в разных режимах. Так что общая отдача авто составляет 197 л.с.

Жми на газ и экономь

Как и большинство современных авто, гибридный кроссовер существенно изменяет свой характер на дороге в зависимости от выбранного режима. Можно ехать в обычном режиме, просто выбрав режим Drive коробки. В эко-режиме Corolla Cross становится гораздо спокойнее, будто теряет до трети мощности, как минимум, так чувствуется от более сдержанной реакции авто после нажатия на педаль акселератора.

С другой стороны, в Sport машина пытается вовсю привлекать тягу как электрического, так и бензинового двигателей, чтобы обеспечить больше динамики ускорения. В таком случае автомобиль демонстрирует свои лучшие динамические возможности – разгон с места до 100 км/ч занимает около 8 секунд. Но быстро активный драйв на японском кроссовере надоедает. Дело в том, что подвеска Corolla Cross настроена на комфортную езду, и не стесняется время от времени крениться. Поэтому при скоростной езде нужно быть максимально внимательным.

Но, на самом деле, в этом скрывается и одно из двух ключевых преимуществ данного авто – это "всеядность" к дорожному покрытию. Недельное знакомство показало, что герой нашего теста с легкостью переваривает и серию "волн" асфальта, и мелкие ямки, и даже прогавленные "лежачие полицейские" в ночном городе.

Вторая сильная сторона – это способность ездить очень экономно. В экономичном режиме автомобиль в городе с легкостью укладывается в 4,5 литра на 100 км пробега. На трассе при активированном на 120 км/ч круиз-контроле двигателе хватит около 5,2-5,5 на каждую пройденную "сотню". А уж если хочется сразиться с самим собой в топливной экономичности, то можно достичь настоящих "низин". За 15 км спокойного трафика по Киеву – от ВДНХ до Оболони – машина показала значение в 3,4 литра на 100 км.

Кроме того, отдельной кнопкой можно выбрать чисто электрический режим, когда ДВС вообще не включается. В таком случае "Королла" двигается только за счет электродвигателя, питающегося от литий-ионной батареи емкостью 4,08 А*ч. Она состоит из 60 ячеек, каждая из которых выдает по 3,7 вольта.

Ключевые преимущества и недостатки авто

Основные преимущества гибридного кроссовера:

Комфортная подвеска

Скромный расход топлива

Удобные органы управления в салоне

Большой диапазон регулировки кресел по высоте.

Наличие разных разъемов зарядки.

Ключевые недостатки авто: