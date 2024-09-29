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Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Украина, Воскресенье 29 сентября 2024 18:00
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Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера Фото: тест-драйв Toyota Corolla Cross (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель за многолетнюю историю модели не раз экспериментировал с типами кузова своего бестселлера под названием Corolla. Но очередь к кроссоверу с таким именем дошла только на стыке "десятых" и "двадцатых". Журналисты РБК-Украина ознакомились с гибридным вариантом в городе и на трассе и делятся своими впечатлениями.

Фирменный почерк

Вообще, заподозрить в версии Cross родственника знакомой нам "Короллы" непросто – визуально герой нашего теста скорее младший брат кроссовера RAV4. В то же время Cross в названии – в самое "яблочко". Машина получила пластиковые декоративные накладки по периметру кузовных панелей, а выполнение решетки радиатора и подавно имеет внедорожный вид. В последних даже сходство с Land Cruiser можно заметить.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Одновременно с этим корма выполнена максимально сдержанно. В целом внешность показалась спокойной и нейтральной, без резких переходов и дерзких решений. Вероятно, это сделано для того, чтобы понравиться большему числу покупателей – и молодым, и старшим, и ребятам.

По размерам Toyota Corolla Cross расположилась между моделями C-HR и RAV4: длина – 4460 мм (на 140 мм короче RAV4), ширина – 1825 мм (минус 30 мм), высота – 1620 мм (минус 65 мм). Колесная база – те же 2640 мм, что у Toyota C-HR (у RAV4 на 50 мм больше). Фактически "японец" должен составлять конкуренцию паре корейских "родственников" – Kia Sportage или Hyundai Tucson.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

При этом технически Toyota Corolla Cross тесно связана с одноименным седаном, ведь она построена на той же модульной платформе GA-C, лежащей в основе обычной "Короллы", кроссовера C-HR, а также многих других моделей Toyota. Но для авто с приставкой Cross выбрана ее простая разновидность с полузависимой задней подвеской. Это означает, что повод пока будет только передним. Хотя для США и азиатских стран предусмотрено установку многорычажной задней подвески и системы полного привода.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Все под рукой

Где безошибочно можно увидеть связь с седанами и хэтчбеками Corolla, так это в салоне. Так, Cross имеет такую же переднюю панель с 10,5-дюймовым экраном мультимедийной системы и рисованным спидометром в комбинации приборов. Кто-то скажет, что торпедо выглядит старомодно – большие физические кнопки правильной формы, заметные переключатели и большие ниши для мелочи. Но на самом деле это очень удобно! И когда на скорости 100 км/ч нужно включить интенсивный обдув на лобовое или активировать обогрев заднего стекла, то можно сделать все необходимое, не отвлекаясь от дороги.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Полностью электронная приборная панель диагональю 12,3 дюйма приятно удивляет быстрой графикой и интерактивностью подсказок навигационной системы. Некоторые значки вблизи спидометра могут показаться слишком маленькими, а иногда отвлекают, но их можно скрыть из-за настроек в главном меню.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Интересно, что такая приборная панель не опция, а часть всех предложенных в Украине комплектаций Corolla Cross. Кроме того, панель приборов можно персонализировать с помощью различных тем: Casual, Smart, Tough Sporty.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Посадка в салоне вполне удобна. Диапазон регулировок водительского места позволяет сесть очень высоко и хорошо видеть дорогу перед собой и полностью капот. Но дальняя дорога показала, что рослым водителям может немного не хватать длины подушки и регулировки "валика" поясничного упора по высоте – от первого могут быстрее уставать ноги.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Задний ряд сидений имеет регулировку угла наклона спинок в диапазоне шести градусов, что очень удобно. При поднятом подлокотнике трое взрослых разместятся довольно свободно, разве что по центру будет немного мешать трансмиссионный тоннель.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Объем багажного отделения составляет 390 литров, что для кроссовера с такими габаритами не слишком много: по этому параметру чуть больше RAV4 насчитывает уже приличные 580 литров, хотя у CH-R за спинками всего 290 л. Впрочем, на практике этого объема багажного отсека хватает для большинства повседневных задач. Под его полом нашлось место для "докатки" и нескольких удобных ниш для мелочи.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Что скрыто под капотом

Герой нашего теста – это первая модель в модельной линейке японского автопроизводителя, оснащенная гибридной технологией Toyota 5-го поколения. Силовая установка состоит из бензинового двигателя и электромотора. Оба двигателя подключены к планетарной передаче e-CVT, которая выполняет роль автоматической коробки передач.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

В Европе модель предлагают только с передним приводом, но с двумя вариантами двигателей внутреннего сгорания – объемом 1,8 и 2,0 литра. В Украине же покупателям доступна мощная версия, оснащенная 2,0-литровым гибридом и передним приводом.

2,0-литровый двигатель Corolla Cross выдает 153 л.с. мощности и 188 Нм максимального крутящего момента, а электрический двигатель выдает 113 л.с. и 206 Нм. Как обычно бывает гибридных силовых установках, общая мощность не равна сумме мощностей двух двигателей, потому что работают они в разных режимах. Так что общая отдача авто составляет 197 л.с.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Жми на газ и экономь

Как и большинство современных авто, гибридный кроссовер существенно изменяет свой характер на дороге в зависимости от выбранного режима. Можно ехать в обычном режиме, просто выбрав режим Drive коробки. В эко-режиме Corolla Cross становится гораздо спокойнее, будто теряет до трети мощности, как минимум, так чувствуется от более сдержанной реакции авто после нажатия на педаль акселератора.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

С другой стороны, в Sport машина пытается вовсю привлекать тягу как электрического, так и бензинового двигателей, чтобы обеспечить больше динамики ускорения. В таком случае автомобиль демонстрирует свои лучшие динамические возможности – разгон с места до 100 км/ч занимает около 8 секунд. Но быстро активный драйв на японском кроссовере надоедает. Дело в том, что подвеска Corolla Cross настроена на комфортную езду, и не стесняется время от времени крениться. Поэтому при скоростной езде нужно быть максимально внимательным.

Но, на самом деле, в этом скрывается и одно из двух ключевых преимуществ данного авто – это "всеядность" к дорожному покрытию. Недельное знакомство показало, что герой нашего теста с легкостью переваривает и серию "волн" асфальта, и мелкие ямки, и даже прогавленные "лежачие полицейские" в ночном городе.

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Вторая сильная сторона – это способность ездить очень экономно. В экономичном режиме автомобиль в городе с легкостью укладывается в 4,5 литра на 100 км пробега. На трассе при активированном на 120 км/ч круиз-контроле двигателе хватит около 5,2-5,5 на каждую пройденную "сотню". А уж если хочется сразиться с самим собой в топливной экономичности, то можно достичь настоящих "низин". За 15 км спокойного трафика по Киеву – от ВДНХ до Оболони – машина показала значение в 3,4 литра на 100 км.

Кроме того, отдельной кнопкой можно выбрать чисто электрический режим, когда ДВС вообще не включается. В таком случае "Королла" двигается только за счет электродвигателя, питающегося от литий-ионной батареи емкостью 4,08 А*ч. Она состоит из 60 ячеек, каждая из которых выдает по 3,7 вольта.

Ключевые преимущества и недостатки авто

Тест-драйв Toyota Corolla Cross: преимущества и недостатки гибридного кроссовера

Основные преимущества гибридного кроссовера:

  • Комфортная подвеска
  • Скромный расход топлива
  • Удобные органы управления в салоне
  • Большой диапазон регулировки кресел по высоте.
  • Наличие разных разъемов зарядки.

Ключевые недостатки авто:

  • Невозможность вывести тахометр на приборную панель
  • Отсутствие динамической картинки заднего вида камеры.
  • Короткая подушка кресла водителя
  • Маленький багажный отсек.
  • Склонность подвески к кренам.

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