Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: преимущества и недостатки купеобразного кроссовера

С каждой новой моделью молодежные кроссоверы купеобразного формата все больше теряют внедорожные черты и все ближе по технике и дизайну приближаются к популярным в прошлом хэтчбекам и универсалам. Но есть еще на рынке модели, которые при необычных формах пытаются сохранять верность традициям и даже "несут" на борту систему полного привода. Сегодня у нас на тесте - обновленный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross.

Интересный взгляд

Компания Mitsubishi с обновлением Eclipse Cross не только провела традиционную "пластику" экстерьера, но и внесла несколько довольно существенных изменений, в первую очередь, обратив внимание на замечания клиентов. В целом, модель хоть и находится уже более 6 лет на рынке, но до сих пор пользуется стабильным спросом среди тех, кто за интересной внешностью ищет классический интерьер.

Стоит отметить, что с рестайлингом японский кроссовер обзавелся измененной внешностью с переработанной кормой. Главная модернизация - задняя дверь лишилась фирменной дополнительной стеклянной секции. В целом, измененная передняя часть в корпоративном стиле Dynamic Shield стала более хищной: блоки фар ближнего и дальнего света переместились ниже, а на их месте остались лишь узкие светодиодные полоски дневных ходовых огней. Бампер и решетка радиатора тоже новые.

Также авто существенно прибавило в габаритах. Из-за увеличенных свесов спереди и сзади в длину кроссовер вырос сразу на 14 сантиметров: от передней части до кормы обновленный Eclipse Cross насчитывает 4545 мм вместо прежних 4405 мм. С обновлением купеобразный кроссовер на 18 см длиннее соплатформенного Mitsubishi ASX с той же колесной базой в 2670 мм.

Так как высота и ширина кузова не изменились, как и расстояние между осями, пассажиры вряд ли почувствуют увеличение длины, однако багажник стал заметно больше - его полезный объем удалось увеличить с 341 литра до 406 литров.

Интересно, что на "Эклипсе" оставили по-японски фирменный лючок бензобака с отдельным замочком и приводом из салона, то есть на заправке нельзя забывать открыть крышку. В худшем случае заправщик не сможет добавить в бак авто бензина. Также нечасто сегодня можно встретить "струйные" форсунки. Но неделя знакомства показала, что в недостатки авто это техническое решение заносить точно не стоит - струй всего шесть - на все стекло. К тому же, можно коротко сбрызнуть стекло, экономя зимнюю жидкость.

Баланс классики и технологий

В салоне ключевое обновление по сравнению с "дорестайлом" - это новая медиасистема с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, которая теперь расположена гораздо ближе к передним пассажирам.

Это решение позволило японским инженерам убрать из трансмиссионного тоннеля довольно странный и не всегда быстрый по действиям тачпад. В общем, в плане мультимедиа авто не хуже ключевых конкурентов: авто поддерживает беспроводной Apple CarPlay, имеет несколько камер системы кругового обзора и имеет встроенный голосовой ассистент.

Но рядом с современными технологиями в машине расположились и вещи из прошлого десятилетия: большой рычаг КПП, массивный подлокотник водителя без возможности регулировки, кресла с настоящей добротной кожей. Или этот перечень опять же можно занести в пассив машине? По мнению журналистов автомобильной редакции РБК-Украина - это скорее старомодность, но никак не изъяны. Кроме того, на центральной консоли под дефлекторами воздуха расположился физический блок климат-контроля, а клавиши обогрева лобового стекла и руля вообще по размеру едва ли не самые большие среди конкурентов. Садясь в машину в мороз, даже в перчатках не промажешь.

Багажник стал заметно больше, теперь в него можно загрузить до 406 литров. Более того, если сдвинуть вперед задние кресла, то этот параметр превысит 500 литров, а со сложенным диваном объем багажного отсека достигает 1149 литров. Интересно, что без опциональной панорамной крыши это значение было бы немного больше.

Главное замечание к багажному отсеку - это большая высота, на которую надо поднимать груз. Но под полом расположилось не просто ремкомплект, или временное запасное колесо, а полноразмерная "запаска" на легкосплавном диске, как и на основных четырех колесах. Такое точно сегодня встретишь нечасто.

По 150 каждому

Для машины доступны два бензиновых мотора - 2,0-литровый атмосферный и 1,5-литровый турбированный, оба развивают 150 л.с. Тестовый кроссовер оснащен именно турбодвигателем, который сопряжен с бесступенчатым вариатором Jatco серии JF016E.

В целом, полуторалитровая турбоверсия далека от спортивности. Из городского потока не выпадаешь, но обгоны на трассе даются только с педалью в пол. Но стоит помнить, что машина имеет систему полного привода, то есть двигатель часто одновременно крутит не пару, а сразу четыре колеса. Система полного привода S-AWC имеет три режима - нормальный, "Снег" и "Грязь". Чувствуется, что по умолчанию авто переднеприводное, а вот на "снежном" режиме сразу часть крутящего момента перебрасывается на заднюю ось.

Турбомотор не очень любит быструю езду. Дело в том, что на скорости после 110-120 км/ч обороты поднимаются выше 2,5 тысячи об/мин, и аппетит также растет, достигая 8 литров на 100 км пробега. Интересно, что по городу авто "ест" сравнительно немного для своих размеров - менее 9 литров "95-го" на каждую сотню километров.

С новыми настройками амортизаторов хорошо знакомая всему автомобильному миру платформа GS со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади, известная нам еще с начала 2000-х по десятку моделей Mitsubishi, Dodge, Jeep и Chrysler, несколько изменила характер и стала комфортнее. Да, на прямой с неровным покрытием машина неплохо держит курс и "цепляется" за дорогу, но в поворотах крены больше, чем ожидаешь.

Подвеска вполне могла бы носить титул призера класса по комфорту и энергоемкости, если бы не жесткая реакция на особо острые стыки уставшего зимой асфальта. Из позитива - увеличенный на 16 мм дорожный просвет, который теперь равен 199 мм.

Цена вопроса

На украинском рынке герой нашего теста доступен в двух версиях и двух комплектациях. Базовый вариант - это кроссовер в исполнении INTENSE с 2,0-литровым атмосферным двигателем. Цена такого сочетания - 1 221 000 грн. Второй вариант, оцененный в 1 417 000 грн - это машина с турбомотором в исполнении ULTIMATE. Выбор разных пакетов исполнения с одним и тем же силовым агрегатом не предлагается.

Среди ключевых отличий более дорогой модификации, оказавшейся у нас на тесте - это более современный двигатель, система полного привода, пакет электронных ассистентов с адаптивным круиз-контролем, кожаная обивка салона, проекционный дисплей, электропривод двери багажного отделения с сенсором бесконтактного доступа и т.д.

Преимущества и недостатки Mitsubishi Eclipse Cross

Ключевые преимущества японского кроссовера:

Наличие системы полного привода

Полноразмерное запасное колесо в багажнике

Вместительный задний ряд

Понятные органы управления

Комфортная подвеска

К недостаткам Mitsubishi Eclipse Cross можно отнести: