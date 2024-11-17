Тест-драйв Jeep Wrangler: преимущества и недостатки рамного внедорожника

Jeep Wrangler – настоящая икона автомобильной промышленности. Машина пережила несколько поколений и своими корнями уходит еще до армейского Willys времен Второй Мировой. В ходе теста журналисты РБК-Украина опробовали внедорожник по бездорожью и исследовали, насколько "американец" подходит для ежедневной эксплуатации в большом городе.

Нестареющая классика

Облик Jeep Wrangler с заводским индексом JL – это настоящий антипод всего современного мирового автопрома. На внедорожнике вы не увидите ни фар сложной формы, ни аэродинамически просчитанных элементов обвеса кузова, даже колесные диски на авто "немодного" размера, ведь несут на себе большой слой резины.

Но нельзя сказать, что девятое поколение авто полностью игнорирует современные тенденции и технологии. Так, по сравнению с предыдущей генерацией стал легче свыше 100 км благодаря алюминиевым дверям, крыльям, капоту и рамке лобового стекла. В основе по-прежнему лонжеронная рама и пружинная подвеска с неразрезными мостами Dana нового поколения.

Главный внешний признак рестайлинга – уменьшенная в высоту решетка радиатора. Теперь семь фирменных ламелей – это не прорези в цельной панели передка, а отдельная пластиковая вставка черного цвета. Чтобы компенсировать меньшую высоту решетки, инженеры и дизайнеры совершили перемычки между ними со сквозными прорезями: теперь через них тоже поступает воздух к радиатору.

Также в ходе обновления с правого крыла исчезла антенна-штырь: новая антенна встроена в рамку лобового стекла. Среди заводских опций появилась лебедка Warn с тяговым усилием 3,6 тонны: она устанавливается в переднем бампере. По-прежнему новый Jeep Wrangler будет доступен в коротком варианте и с четырехдверным кузовом Unlimited – как у нас на тесте. По классике лобовое стекло по-прежнему можно откинуть на капот.

На родном для модели американском рынке крышу можно выбирать из четырех вариантов: тканевый верх с электроприводом, снимаемая в цвет кузова жесткая крыша, тарга Freedom Top с двумя съемными секциями и Power Top – жесткая крыша с большим электрическим люком. Тестовый автомобиль оборудован наиболее интересным вариантом – Freedom Top, ведь одновременно вы управляете автомобилем с твердой крышей, и через несколько минут можете превратить машину в кабриолет. К тому же, за доплату в 40 тысяч гривен доступна мягкая крыша на случай неожиданного дождя, пока вы стационарный "домик" оставили в гараже.

Высоко сидим – далеко видим

С рестайлингом главная обновка в салоне – это "свежая" мультимедийная система Uconnect 5 с широкоформатным дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Это головное устройство уже в базовой комплектации, тогда как ранее Wrangler мог иметь дисплей на пять или семь дюймов. Чтобы разместить новый экран, пришлось переделать переднюю панель: вместо круглых дефлекторов вентиляции по центру теперь расположены узкие прямоугольные. Также изменена обрамление комбинации приборов, хотя сама панель изменений не претерпела, и состоит из цветного экрана и пары физических приборов по бокам.

Интересно, что в штатной навигационной системе появился раздел Trails Offroad, где прописаны популярные внедорожные маршруты, включая легендарный Rubicon Trail. А платная подписка откроет доступ к более чем 3000 таким маршрутам. Не забыли американские инженеры и об улучшении пассивной безопасности машины – отныне все без исключения Jeep Wrangler будут иметь надувные "шторки" безопасности, закрывающие дверной проем.

Следует понимать, что в салоне внедорожника достаточно тесно. Объясняется это тоже данью моде – кузов довольно узкий, а колеса стоят как отдельно от машины. Это также следует учитывать при вождении, потому что на первый взгляд кажется, что авто в целом узкое, и стоит всегда помнить широкие колеса, которые почти не видны с водительского кресла. Но в плане комфорта водительское место довольно современное: в арсенале есть и подогрев руля, и электрорегулировка поясничного подпора кресел. Также впервые за 9 генераций Wrangler обзавелся кнопкой запуска двигателя.

Единственное, к чему за неделю так и не удалось привыкнуть – это к ощущению беспомощности левой ноги. Для нее не предусмотрена площадка, поэтому найти удобное положение не выходит. В дальней дороге то вытаскиваешь ее, то подгибаешь. Также необычно, что клавиши стеклоподъемников лишены автоматического режима закрывания и неудобно торчат внизу центральной консоли.

Но последний пункт – это не недоработка инженеров, а необходимость. Ведь кроме крыши, в авто можно снять даже дверь! Да, по украинским ПДД эксплуатировать без дверей нельзя, но в США и ряде других стран это вполне разрешено. В комплекте с авто есть даже специальный набор инструмента, чтобы делать это как можно скорее.

На заднем ряду места в целом хватает. Плоский кожаный диван не имеет почти никакой боковой поддержки, поэтому нужно полагаться только на ручки на боковых стойках. у авто может стать целой операцией.

В плане багажного отсека новый Jeep Wrangler Unlimited – это достаточно практичный автомобиль. Объем багажника составляет 533 л в обычном состоянии и 1044 л – со сложенными задними креслами. Под полом скрыт небольшой отсек. Запасное колесо, как можно заметить, закреплено на "калитке" извне.

За турбо не стыдно

Тестовый автомобиль оснащен 2,0-литровой "турбочетверкой" на 274 л.с., сочетающейся с восьмиступенчатым "автоматом". Может показаться, что машина слишком большая и тяжелая для такого силового агрегата, но время показало, что это мнение ошибочно. Оказалось, что битурбо просто не замечает почти двух тонн снаряженной массы и легко разгоняет Wrangler до сотни меньше, чем за 8 секунд.

С учетом всех городских и загородных испытаний нам удалось добиться среднего расхода менее 12 л/100 км и это отличный результат с учетом и мощности, и эмоций от вождения, и возможностей автомобиля. Для понимания, если равномерно двигаться по трассе на 120 км/ч, то автомобиль "ест" около 10,5 литра на 100 км пробега. В городе же аппетит легко поднимается до 14-15 литров на 100 км, во время остановок двигатель часто глушится, в том числе и для экономии топлива.

Тормоза в машине настроены просто и понятно, сколько нажал – столько и получил. Впрочем, пожертвовать управляемостью внедорожника на дороге – обычное дело. Самое время понять, ради чего.

В дальней дороге на себя обращает внимание относительно высокий уровень шума в салоне, исходящий не только от шин, но и от вертикально установленного лобового стекла и почти полного отсутствия обешумающих материалов на потолке. Акустика, кстати, на автомобиле хорошая, а в багажнике расположен сильный сабвуфер Alpine, который, как и все остальные колонки, защищен от дождя.

Относительно управляемости от высокопрофильных внедорожных шин, в которые автомобиль "обут" с завода, чуда ждать не стоит. Стоит помнить, что в повороте на скорости после 120-130 км/ч машина может начать "плавать", да и тормоза будут иметь определенную инертность из-за ее мягкого состава.

По-настоящему раскрыть свои возможности Jeep Wrangler Rubicon может только на серьезном бездорожье. В арсенале – полный привод с понижающей передачей, блокировка переднего и заднего межосевых дифференциалов, специальный внедорожный режим и система помощи на спуске.

В отличие от большинства коллег, у меня за неделю знакомства с авто ни разу не возникало желания забраться на внедорожнике в настоящую непролазную (но для Wrangler пролазную) грязи. Ведь гораздо больший кайф авто дарит на обычной разбитой грунтовке, по которой обычные универсалы и кроссоверы едут на дачу. Но есть один нюанс – они проезжают высохшие колеи и лужи на скорости 20-30 км/ч, чтобы не зацепиться защитой двигателя или порогом. А вот Wrangler может ехать там же 80-100 км/ч, стоит только руль держать покрепче.

Цена вопроса

Цены на четырехдверный длинный вариант Wrangler на украинском рынке начинаются с 2 988 700 грн. За эту сумму можно приобрести модификацию Sahara, которая имеет несколько более скромный внедорожный арсенал по сравнению с героем нашего теста. А вот такой темно-серый Jeep Wrangler с надписью Rubicon на капоте стоит 3196600 грн. Среди доступных опций – платные цвета, тент на случай дождя при снятой крыше и т.д.

Преимущества и недостатки Jeep Wrangler

Главные преимущества Jeep Wrangler:

Мощный внедорожный арсенал

Узнаваемая внешность

Динамический характер

Удобная мультимедийная система

Вариативность в выборе компоновки кузова

Недостатки американского внедорожника: