Тест-драйв гибридной Skoda Octavia: преимущества и недостатки обновленного лифтбека

С 1996 года по миру разошлось уже более 7 млн ​​автомобилей Skoda Octavia четырех поколений. Последняя генерация увидела свет в 2019 году, и в 2024-м настало время планового рестайлинга. Журналисты РБК-Украина в ходе тест-драйва разбирались, что изменилось у европейского бестселлера и какие новые добродетели приобрел чешский автомобиль.

Ищем отличия снаружи

С первого взгляда на авто становится понятно, что главным внешним отличием героя нашего теста по сравнению с предшественниками стали фары, в которых секции ходовых огней теперь имеют не L-образную, а Г-образную форму. И хотя Octavia по-прежнему имеет две фары, те их секции, которые расположены у радиаторной решетки, формой теперь напоминают "четырехглазую" рестайлинговую модель прошлого поколения A7.

За доплату предложена адаптивная матричная светотехника второго поколения с двумя LED-модулями. На тестовом авто установлены обычные "диоды". А вот отдельных противотуманок больше нет – их роль выполняет элементы головного света, часть из которых с этой целью изменяет направление светового луча.

Задние фонари теперь полностью светодиодны уже в базовом исполнении. На тестовом авто прописалась интересная опция, которая на "Октавии" встречается впервые – речь о модной сегодня поздравительной и прощальной анимации в исполнении оптики на корме. Конечно, в случае утилитарной Octavia такие развлечения только за доплату.

Также изменения претерпели бамперы, в результате чего лифтбек подрос в длину до 4698 мм – всего на 9 мм. На выбор предложено десять цветов покраски кузова, а колеса теперь доступны большего размера – диаметром от 16 до 19 дюймов. В целом же дизайнеры решили не менять довольно удачную и до сих пор "свежую" внешность авто.

В компании отмечают, что бренд взял вектор на "экологизацию" и использование вторично переработанных материалов. Единственный броский "переработанный" элемент вне салона машины – это фирменный скребок, который крепится к люку бензобака с внутренней стороны. "Шкодоводы" с опытом помнят, что раньше он был ярко-зеленого цвета, и полупрозрачный. Теперь же блекло-серый. Хотя сама вещь очень полезна, если спешишь, и не хочешь ждать, пока обогрев стекла и зеркал сделает свое полезное дело.

Прощание с "физикой"

Интерьер чешского лифтбека почти не изменился, но обновленная Skoda Octavia потеряла важный классический элемент – аналоговые приборы. Даже в базовой комплектации стандартное оснащение включает в себя 10-дюймовые экраны цифровой панели приборов и медиасистемы.

Головное устройство получило голосовой помощник с искусственным интеллектом ChatGPT. Выяснилось, что встроенный помощник понимает не все команды, которые предлагали ему выполнить. Двухзонный климат-контроль также не требует доплаты в отличие от нового 13-дюймового мультимедийного экрана.

Среди новых интересных опций – беспроводная зарядка и разъемы USB-C на 45 Вт, через которые можно подзаряжать ноутбуки и другие мощные гаджеты. Всего для обновленного семейства предложено девять вариантов оформления и отделки салона. В салоне также большинство материалов строго экологичны: переделанная ткань, искусственная кожа и пластик.

В общем, еще 5 лет назад с выходом четвертого поколения авто инженеры салона чешского авто нашли баланс по эргономике и комфорту, но с обновлением пытались его соблюсти. Ведь даже дальняя дорога показала, что при продуманной форме спинки достаточно "валика" поясной поддержки, чтобы комфортно устроиться за рулем и не делать вынужденных остановок каждый час.

Конечно, нельзя не упомянуть о модных, но не очень удобных настройках микроклимата салона. Несколько спасают ситуацию "горячие" клавиши и отдельная физическая клавиша меню, которая выводит на главный экран все "температурные" функции.

Самый большой в классе багажник – фирменная ценность Octavia из первого поколения и до настоящего. В большую нишу за спинками второго ряда поместится до 600 л вещей. Если сложить задние сиденья, получится грузовой отсек объемом в 1555 литров с удобным ровным полом под погрузку. Под полом нашлось место для полноразмерного запасного колеса.

Настоящий гибрид

Герой нашего теста оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором с технологией TSI мощностью 150 л. и максимальным крутящим моментом в 250 Нм. В паре с ним работает семиступенчатый "робот" DSG, совмещенный с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом и литий-ионной батареей. Интересно, что для этого же двигателя с механической коробкой гибрид не предлагается. По словам представителей чешского бренда, электромотор может помогать бензиновому в первые секунды разгона и запускать двигатель, а обещанная экономия топлива – до 10% по циклу WLTP.

На самом деле работу гибридной составляющей заметить крайне трудно. Разве что при активированной системе "Старт-стоп" авто запускается более плавно, а вот на показателях бортового компьютера инновация заметна с первых километров.

Если передвигаться по трассе с активированным круиз-контролем на 120 км/ч, машина даже на зимней резине легко укладывается в 6,2-6,3 литра на 100 км пробега. Чем не "дизельный" аппетит? Уверен, что на "лете" этот показатель еще на грамм 200-300 на каждые пройденные 100 км был бы скромнее. По городу красная Octavia в наших руках тратила не больше 7,5-8 литров, что тоже довольно неплохо.

Хоть автомобиль далеко не спортивный, но пару слов о динамике сказать стоит. Так, при быстром разгоне коробка передач DSG продвигается к более высоким передачам быстрее в погоне за экономией топлива и с достаточным крутящим моментом от двигателя реже снижает передачи в разгонах. Однако при замедлении на низших скоростях этот автомат может немного опаздывать с переключениями на пониженную передачу, а затем делает это с порывистой неловкостью.

Комфортность на мелких неровностях не идеальна, но очень эластична, даже со стандартной пассивной подвеской. Задняя часть с торсионной балкой отлично выполняет свою работу, но ей все же не хватает характера, свойственного многорычажной конструкции – особенно на бугристых покрытиях и при более энергичном управлении.

По сравнению с предшественником Octavia легче и мягче входит в повороты. Рулевое управление с электроусилителем выглядит более естественным, чем раньше, что делает его более приятным для езды в поворотах. по сравнению с искусственным весом, который некоторые производители добавляют в такие настройки.

Цена вопроса

На украинском рынке Skoda Octavia доступна в трех версиях: Essence, Selection и Sportline. Базовым для модели является 1,4-литровый бензиновый турбомотор на 150 сил, с которым может работать 6-ступенчатая МКП, или "автомат" на 8 передач. Цены на машину с таким мотором начинаются с отметки в 1092862 гривны. Тестовый автомобиль с мотором 1,5 TSI и коробкой передач DSG в паре с гибридной технологией стоит не менее 1232194 гривны. Вариант с 2,0-литровым турбодизелем на 150 сил оценен в 1251427 гривен и более.

Преимущества и недостатки Skoda Octavia

Сильные стороны чешского лифтбека:

Широкая линейка силовых агрегатов

Экономический гибридный вариант.

Вместительный багажный отсек.

Наличие фирменных "фишек" комфорта (скребок, фонарик и т.п.).

Использование переработанных материалов в оформлении авто.

К недостаткам Skoda Octavia можно отнести: