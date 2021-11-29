У селі Прохід (Волинська область) на території школи вибухнула котельня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проводилася евакуація.

"Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на Ратнівщині. Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за інформацією правоохоронців, на місці події працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Усі причини вибуху з’ясовуються.

Фото: на території школи Волинської області вибухнула котельня (vl.npu.gov.ua)