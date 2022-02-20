ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Територіальна оборона в Україні: що варто знати і як підписати контракт

Новость на русском →
Київ, Неділя 20 лютого 2022 14:00
Територіальна оборона в Україні: що варто знати і як підписати контракт Фото: що потрібно знати про тероборону України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжують формувати територіальну оборону, наразі вона укомплектована на 70%. У кожному регіоні сформують 25 бригад, які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один на район).

Все що потрібно знати про тероборону, в матеріалі РБК-Україна.

Розгортатимуть систему тероборони будуть у три етапи:

  • перший етап - в мирний період розгортаються бригади і батальйони, основою яких є військовослужбовці ЗСУ. До їхніх завдань входить командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві територіальної оборони і захищатимуть територію за місцем свого проживання. Відтак кожен батальйон налічуватиме до 600 осіб.
  • другий етап - формування резерву тероборони в особливий період. На цьому етапі за тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві тероборони, закріплять зброю. Її видаватимуть під час навчань або в разі виникнення окремих ситуацій.
  • третій етап - буде розглядатися питання про створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань у територіальних громадах. Це відбуватиметься лише після формування штату мирного часу і резерву для особливого періоду.

На скільки сьогодні укомплектована тероборона

Головнокомандувач ЗСУ під час Конгресу місцевих та регіональних влад заявив, що на сьогодні батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%.

Крім того, є мета мати на кінець березня не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу в батальйонах тероборони.

"Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати", - наголосив він.

Глава держави звернувся до керівництва Києва та Київської області, Маріуполя, Одеси, Рівного, де найгірший стан комплектування підрозділів територіальної оборони, щоб у найближчі тижні було зроблено все необхідне.

Як підписати контракт

Щоб вступити до тероборони, потрібно підготувати такі документи:

  • заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
  • висновок військово-лікарської комісії;
  • копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);
  • характеристика з місця роботи\навчання;
  • копії документів про освіту;
  • кольорова фотокартка розміром 9х12.

Перед укладанням контракту на службу у резерві тероборони кандидати мають пройти медичне обстеження. Особи віком від 40 років повинні пройти військово-лікарську комісію, адже участь у резерві передбачає інтенсивну підготовку. Після медичної комісії людині мають надати висновок, чи можна її брати у війська тероборони.

Крім того, голова МВС Денис Монастирський анонсував перегляд кваліфікаційних вимог для вступу до територіальної оборони.

"Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об'єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області та держави в цілому" - сказав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Україна
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі