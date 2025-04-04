В "Терра Да Боско Украина" заявили о рейдерском захвате: фигурирует депутат из Киевской области

Деревообрабатывающее предприятие "Терра Да Боско Украина", производственные мощности которого находятся в с. Хлипновка Звенигородского района Черкасской области, заявило о мошенническом завладении имуществом предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение компании.

Причастным к этим действиям на предприятии называют депутата Вороньковской территориальной общины Бориспольского района Киевской области Михаила Купчишина и других лиц.

По словам представителей предприятия, на территорию компании незаконно ввели собственную охрану и рабочих, после чего производственные мощности начали использоваться в интересах мошенников.

"Для давления на учредителей ООО "Терра Да Боско Украина" и обеспечения своего контроля, Купчишин воспользовался зарегистрированным уголовным производством, в рамках которого был наложен арест на корпоративные права Общества", - говорят в компании.

В компании говорят, что обращались в полицию Черкасской области и прокуратуру.

"Впрочем, создается впечатление, что силовые структуры сознательно игнорируют ситуацию, позволяя незаконному захвату продолжаться. Безнаказанность подобных действий и отсутствие эффективной реакции со стороны правоохранительных органов создают опасный прецедент, который демонстрирует, что бизнес в Украине не защищен от незаконного вмешательства. Это может негативно повлиять на доверие международных партнеров и уменьшить объемы иностранных инвестиций в страну", - заявили в ООО "Терра Да Боско Украина".