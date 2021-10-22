У Тернопільській області стартував ремонт завантаженої траси "Бучач - Скала-Подільська"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укравтодор .

"Автошлях є одним із найбільш завантажених на півдні області. Великогабаритний транспорт постійно курсує дорогою Т-20-01 до кар’єрів та цукрових заводів вздовж неї. Дорожники приступили до фрезерування зношеного покриття від примикання територіального автошляху до траси М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече" поблизу селища Заводське. Техніка підрядної організації рухається у напрямку с. Колиндяни", - йдеться у повідомленні.

Цього року планується охопити ремонтом 18 кілометрів траси. А у наступному - влаштувати верхній шар асфальтобетону, освітлення і тротуари у населених пунктах, замінити автобусні зупинки, дорожні знаки, бар’єрне огородження та нанести розмітку на фінішний шар покриття.

Загалом у 2021 році у Тернопільській області буде відремонтовано понад 230 км доріг державного значення та 19 штучних споруд: мостів та шляхопроводів.