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У Тернопільській області стартував ремонт завантаженої траси "Бучач - Скала-Подільська"

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Тернопіль, П'ятниця 22 жовтня 2021 11:38
У Тернопільській області стартував ремонт завантаженої траси "Бучач - Скала-Подільська" Фото: в Тернопільській області стартував ремонт завантаженої траси (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Тернопільській області розпочався ремонт дороги державного значення Т-20-01 "Бучач - Чортків - Скала-Подільська". Роботи виконуються за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

"Автошлях є одним із найбільш завантажених на півдні області. Великогабаритний транспорт постійно курсує дорогою Т-20-01 до кар’єрів та цукрових заводів вздовж неї. Дорожники приступили до фрезерування зношеного покриття від примикання територіального автошляху до траси М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече" поблизу селища Заводське. Техніка підрядної організації рухається у напрямку с. Колиндяни", - йдеться у повідомленні.

Цього року планується охопити ремонтом 18 кілометрів траси. А у наступному - влаштувати верхній шар асфальтобетону, освітлення і тротуари у населених пунктах, замінити автобусні зупинки, дорожні знаки, бар’єрне огородження та нанести розмітку на фінішний шар покриття.

Загалом у 2021 році у Тернопільській області буде відремонтовано понад 230 км доріг державного значення та 19 штучних споруд: мостів та шляхопроводів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про плани цього року оновити та побудувати за програмою "Велике будівництво" 6,5 тис. км автодоріг.

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