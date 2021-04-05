ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" ремонтують дорогу до Карпат та мости

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 15:21
У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" ремонтують дорогу до Карпат та мости Фото: ремонт доріг (facabook.com)
Автор: РБК-Україна

У Тернопільській області на маршруті Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль за програмою "Велике будівництво" прокладено 10 км нового покриття.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Н-18 - перехідний об’єкт з минулого року. Торік підрядник "Укравтодору" ТОВ "Техно-Буд-Центр" працював на 10 км траси від смт Дружба до Дарахівського перехрестя. Цьогоріч компанія рухається до межі з Прикарпаттям.

Станом на сьогодні покладено вирівнюючий шар дорожнього покриття на 10 км, фрезерується зношене покриття та проводиться регенерація основи дороги.

Цей поточний середній ремонт передбачає влаштування у населених пунктах освітлення, тротуарів. На усій ремонтованій ділянці будуть встановлені нові дорожні знаки, водовідведення, бар’єрне огородження.

Крім того, будуть капітально відремонтовані два мости, що знаходяться на автошляху Н-18 у Тернопільській області. Торік стартували роботи на мосту в с. Струсів.

У 2021 році розпочнеться лагодження мосту на обході м. Бучач.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлена ​​вся мережа загальнодержавних доріг України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Транспорт Карпаты Тернопольская область Велике будівництво
NEWS
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади