У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" ремонтують дорогу до Карпат та мости

У Тернопільській області на маршруті Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль за програмою "Велике будівництво" прокладено 10 км нового покриття.

Н-18 - перехідний об’єкт з минулого року. Торік підрядник "Укравтодору" ТОВ "Техно-Буд-Центр" працював на 10 км траси від смт Дружба до Дарахівського перехрестя. Цьогоріч компанія рухається до межі з Прикарпаттям.

Станом на сьогодні покладено вирівнюючий шар дорожнього покриття на 10 км, фрезерується зношене покриття та проводиться регенерація основи дороги.

Цей поточний середній ремонт передбачає влаштування у населених пунктах освітлення, тротуарів. На усій ремонтованій ділянці будуть встановлені нові дорожні знаки, водовідведення, бар’єрне огородження.

Крім того, будуть капітально відремонтовані два мости, що знаходяться на автошляху Н-18 у Тернопільській області. Торік стартували роботи на мосту в с. Струсів.

У 2021 році розпочнеться лагодження мосту на обході м. Бучач.